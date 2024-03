AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un peatón sostiene un paraguas mientras cruza una calle durante un aguacero, en Buenos Aires, Argentina, el 20 de marzo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fieles vestidas de blanco se congregan ante la Pirámide del Sol como parte de la celebración del equinoccio de primavera, en Teotihuacan, México, el 21 de marzo de 2024. Cada año, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, que está al lado, atraen a miles de peregrinos a este centro ceremonial y comercial prehispánico, al noreste de la Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El ojo de una persona, visto a través de la mirilla de un telescopio, en la 27ta edición de la Feria Nacional de Astronomía, en Villa de Leyva, Colombia, el 16 de marzo de 2024. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Tumbadas en esterillas azules, con antifaces y almohadas del viaje, varias personas se preparan para tomar una siesta a los pies del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el 15 de marzo de 2024. Bautizado como "siesta masiva", el evento conmemora el Día Mundial del Sueño. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El cantautor mexicano Junior H toma un trago de una botella de licor durante su actuación en el festival de música Vive Latino, en la Ciudad de México, el 17 de marzo de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fanáticos graban con sus celulares la actuación del cantautor mexicano Junior H en el festival de música Vive Latino, en la Ciudad de México, el 17 de marzo de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Janeth Paez, de 45 años, que se dedica a la extracción de esmeraldas, en el interior de un túnel de una mina informal, cerca de la localidad de Coscuez, Colombia, el 28 de febrero de 2024. En el interior de la montaña, donde el calor es tan intenso que provoca náuseas, las mujeres empuñan martillos industriales con los que taladran las rocas en busca de algo verde que brille. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la Guardia Indígena pasan junto a un auto que quemaron tras un ataque de los rebeldes de Estado Mayor Central, o EMC, en Toribio, Colombia, el 19 de marzo de 2024. La líderes indígena Carmelina Yule Pavi fue asesinada por el EMC días antes, luego de que los miembros de su comunidad Nasa trataron de impedir que los rebeldes secuestrasen a un niño. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas en motocicleta pasan junto a un cadáver calcinado tendido sobre la carretera, mientras otros pasan cerca a pie, en el vecindario de Petion-Ville, en Puerto Príncipe, Haití, el 20 de marzo de 2024. Docenas de personas han sido asesinadas y unas 17.000 se han quedado sin casa mientras las bandas continúan allanando barrios. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una cámara sumergida parcialmente en las aguas de la laguna Chingaza captura las plantas acuáticas que crecen en el ecosistema de páramo del Parque Natural Nacional de Chingaza, en Colombia, el 19 de marzo de 2024. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved