AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Una mujer sostiene una bengala delante del palacio presidencial de La Moneda durante una marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Esteban Félix)

Dos barcos, en las anegadas orillas del lago Titicaca, en la Isla de Cojata, Bolivia, el 9 de marzo de 2024. Las intensas lluvias caídas en las últimas semanas en Bolivia ayudaron a que el Titicaca, el lago navegable a mayor altura del mundo, recuperase los niveles previos a la sequía que hizo que el año pasado registrase su peor dato de profundidad. (AP Foto/Juan Karita)

Una persona sostiene una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre durante una misa en su santuario, en El Cobre, Cuba, el 11 de febrero de 2024. La Virgen, reconocida por el Vaticano y venerada por tanto católicos como por seguidores de la tradición afrocubana de la santería, une a los compatriotas en la isla de gobierno comunista y a los exiliados o emigrados. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El cadáver de un policía estatal de Veracruz yace en el medio de una carretera tras ser abatido mientras patrullaba en el vecindario de Lomas de Río Medio, en Veracruz, México, el 12 de marzo de 2024. (AP Foto/Félix Márquez)

Un residente muestra un recipiente con guiso de pollo que recibió en el comedor benéfico del Fondo de Trabajadores Excluidos, en Buenos Aires, Argentina, el 13 de marzo de 2024. Según los organizadores, el comedor abre tres días a la semana y atiende a unas 4.000 personas por día, pero debido al incremente del número de gente que acude en busca de comida, no suelen tener suficiente para atender a todo el mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Participantes empujan un "torito" gigante de papel maché, con fuegos artificiales en su interior, durante la noche con motivo de la fiesta anual en honor a San Juan de Dios, en Tultepec, México, el 8 de marzo de 2024. La celebración, que cumplió su 35to aniversario, homenaje al santo patrón de los pobres y los enfermos, San Juan de Dios, a quien los fabricantes de fuegos artificiales consideran como una figura protectora. (AP Foto/Marco Ugarte)

Trabajadores de salud pública fumigan el patio de una escuela pública dentro de una campaña contra los mosquitos que transmiten el dengue, en el vecindario de Sao Sebastiao, en Brasilia, Brasil, el 9 de marzo de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres)

Un niño mira a través de una apertura en una puerta de seguridad mientras los residentes huyen de sus casas debido a la violencia de las bandas, en Puerto Príncipe, Haití, el 9 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

El cuerpo de un hombre yace tendido en una piscina de sangre, junto a su motocicleta, en la zona de Delmas, en Puerto Príncipe, Haití, el 8 de marzo de 2024. Según los testigos, fue tiroteado por dos hombres no identificados a bordo de motocicletas. (AP Foto/Odelyn Joseph)