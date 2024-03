AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

En esta imagen distribuida por el Parque Nacional Galápagos, el volcán La Cumbre en erupción en la isla Fernandina, en el archipiélago de Galápagos, Ecuador, el 3 de marzo de 2024. (Parque Nacional Galápagos vía AP)

Barbecue, líder de la banda "G9 y Familia", junto a dos compañeros de la organización tras hablar con reporteros en el vecindario Delmas 6 de Puerto Príncipe, Haití, el 5 de marzo de 2024. La última oleada de violencia en Haití comenzó con un desafío directo del expolicía de élite Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue, quien dijo que atacaría a los ministros del gobierno para impedir el regreso del primer ministro al país y forzar su renuncia. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La senadora Simona Quispe (centro), asiste a una reunión entre legisladores y Evo Morales, expresidente de Bolivia y líder del partido MAS, en La Paz, Bolivia, el 5 de marzo de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Aficionados del Caracas FC, que se hacen llamar los Diablos Rojos, ondean banderas y bengalas durante un partido de liga contra el Deportivo Táchira en Caracas, Venezuela, el 3 de marzo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de la policía municipal hablan con una residente durante una patrulla por su vecindario, en Celaya, México, el 28 de febrero de 2024. Celaya, un centro agrícola e industrial al noroeste de la Ciudad de México, se ha negado a eliminar su departamento de policía local, como algunas otras ciudades que dependen completamente de los soldados y la Guardia Nacional para las labores policiales. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un reo ayuda a otro en el interior de la Penitenciaría Nacional, en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de marzo de 2024. Cientos de presos huyeron de la principal cárcel del país luego de grupos armados asaltaron las instalaciones durante la noche. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes antigubernamentales se congregan en la plaza Bolívar para protestar contra las reformas iniciadas por el presidente, Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia, el 6 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadoras de la agencia noticiosa estatal Télam se abrazan en el exterior de la sede del medio en Buenos Aires, Argentina, el 4 de marzo de 2024. Télam pasó a la inactividad el 4 de marzo y sus trabajadores no pudieron entrar a las oficinas luego de que el presidente del país, Javier Milei, anunció su cierre el 1 de marzo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México, sostienen un cartel con su imagen durante el mitin con el que abrió la campaña electoral, en la plaza del Zócalo, en la Ciudad de México, el 1 de marzo de 2024. Las elecciones generales están previstas para el 2 de junio. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Xóchitl Galvez, candidata a la presidencia de México, llega a su primer acto oficial de campaña, en Irapuato, México, el 1 de marzo de 2024. Las elecciones generales se celebrarán el 2 de junio. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved