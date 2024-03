AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un pasajero descansa en la zona de check-in area tras la cancelación de los vuelos en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, el 28 de febrero de 2024. Trabajadores aeroportuarios y de las aerolíneas, además de los pilotos, secundaron una huelga de 24 horas debido a los salarios. (AP Foto/Victor R. Caivano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer indígena porta una cruz con el nombre de una persona desaparecida durante una ceremonia en recuerdo de las víctimas de la guerra civil, en la Ciudad de Guatemala, el 25 de febrero de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un tractor lleva a agricultores hasta un mercado al otro lado de del río La Paz afectado por un deslave debido a las persistentes lluvias, en El Peñol, Bolivia, el 23 de febrero de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas fuman cigarros en la inauguración del Festival del Habano, en La Habana, Cuba, el 26 de febrero de 2024. Entusiastas de los cigarros de todo el mundo viajan a Cuba para el festival anual, cuando pueden visitar plantaciones de tabaco y probar nuevas marcas. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un investigador policial recopila evidencias en el escenario de un crimen donde yace el cadáver de una persona identificada por la policía como un atacante implicado en el tiroteo letal de un agente, en Celaya, México, el 28 de febrero de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una indígena maka se maquilla antes de una protesta para exigir la recuperación de tierras ancestrales, en Asunción, Paraguay, el 28 de febrero de 2024. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La británica Sky Brown compite en el campeonato ISA World Surfing Games en la playa La Marginal, en Arecibo, Puerto Rico, el 28 de febrero de 2024. (AP Foto/Alejandro Granadillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Pacientes aquejados de dengue descansan en el hospital en Chulucanas, Perú, el 28 de febrero de 2024. Perú declaró una emergencia sanitaria en la mayoría de sus provincias debido al creciente número de casos de dengue. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Edinson Cavani (izquierda), de Boca Juniors, y el arquero de River Plate, Franco Armani, en un momento del partido de la liga argentina que enfrentó a los dos equipos, en Buenos Aires, Argentina, el 25 de febrero de 2024. El choque terminó con empate 1-1. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El golfista estadounidense Jake Knapp es rociado con agua tras ganar el Abierto de México, en Puerto Vallarta, México, el 25 de febrero de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.