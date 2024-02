AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Operarios circulan en un carrito durante una ronda de entrenamiento antes del torneo de golf Abierto de México, en Puerto Vallarta, México, el 21 de febrero de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un turista salta en una atracción en el vecindario Comuna 13 de Medellin, Colombia, el 2 de febrero de 2024. La zona que en su día fuera un campo de batalla en combates entre los cárteles de la droga, las guerrillas de izquierdas, las fuerzas militares y los grupos paramilitares ligados al gobierno, es ahora una atracción turística. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una hermana del minero Santiago Mora (izquierda) llora junto a otros familiares durante su entierro en un cementerio en La Paragua, en el estado de Bolívar, Venezuela, el 22 de febrero de 2024. El derrumbe de una mina de oro al aire libre operada de forma ilegal en el centro de Venezuela causó al menos 14 muertos y varios heridos más, según dijeron las autoridades estatales el miércoles, mientras algunos funcionarios reportaron que podría haber un número indeterminado de atrapados. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un sacerdote marca la frente de una persona con una cruz de ceniza durante la misa del Miércoles de Ceniza en la catedral de Santiago, en Chile, el 14 de febrero de 2024. El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma para los católicos. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Alberto Chumpitaz salta desde un muelle en la playa de Pescadores, en Lima, Perú, el 18 de febrero de 2024. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Cientos de personas participan en una marcha organizada por colectivos ciudadanos que exigen que se respete la autonomía electoral en las próximas elecciones generales en el país, en el centro de la Ciudad de México, el 18 de febrero de 2024. Los comicios están previstos para el 2 de junio. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Activistas políticos y por los derechos humanos que estuvieron encarcelados en su día reaccionan al anuncio de la sentencia de 30 años de prisión para el comisario de la policía retirado Eusebio Torres por la tortura de detenidos en 1976, durante la dictadura de Stroessner, en el Palacio de Justicia de Asunción, Paraguay, el 20 de febrero de 2024. Torres, de 88 años, cumplirá la pena en su casa. Los carteles dicen "Mäs de 400 desaparecidos", "Sin justicia no hay democracia" y "La impunidad del crimen se alimenta de la mala memoria". (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ataúdes llenan una sala de nichos inundada en el cementerio municipal de La Plata, Argentina, el 21 de febrero de 2024. Las autoridades abrieron una investigación penal luego de que el nuevo gobierno municipal encontró cientos de féretros y bolsas con restos humanos extraviados, muchos de ellos sin identificar. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un mural con la imagen de la ex primera dama de Argentina María Eva Duarte de Perón -- más conocida como Eva Perón o Evita -- con un halo de santa, adorna un muro en el interior del restaurante Perón Perón en el vecindario de San Telmo, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de febrero de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una imagen del opositor ruso Alexei Navalny y un cartel con la frase "Putin mató Navalny", pegados a una puerta en el exterior de la embajada de Rusia en Buenos Aires, Argentina, el 16 de febrero de 2024. Navalny, que luchó contra la corrupción oficial y organizó multitudinarias protestas contra el Kremlin como el rival más acérrimo del presidente Vladímir Putin, falleció en una colonia penal del ártico donde cumplía una pena de 19 años, según las autoridades. Tenía 47 años. (AP Foto/Victor R. Caivano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.