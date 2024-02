AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Rita Canteros sale de una iglesia parroquial con una pintura de María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida por su nombre quechua, "Mama Antula", a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 28 de enero de 2024. Mama Antula se convirtió en la primera santa argentina el 11 de febrero. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un bailarín de la escuela de samba Grande Río participa en un desfile de Carnaval en el Sambódromo, en Río de Janeiro, Brasil, el 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Activistas por los derechos de los animales, pintados con sangre falsa y portando banderillas para simular los toros en una corrida, protestan contra la lidia del animal, en la Ciudad de México, el 14 de febrero de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Salvavidas se meten en el mar con antorchas para conmemorar el Día del Salvavidas y honrar su compromiso con la seguridad y los rescates acuáticos, en Mar Azul, Argentina, el 14 de febrero de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una persona, con un disfraz hecho con latas de aluminio recicladas, participa en la fiesta callejera de Carnaval "bloco da latinha", en Madre de Deus, Brasil, el 11 de febrero de 2024. Cada traje, llamado "pierro", está hecho con cerca de 1.600 latas que se recopilan durante los meses previos y se lavan para retirar los malos olores. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fiesteros participan en los "juegos de agua", que convierten espacios públicos en animados campos de batalla como parte de la tradición del Carnaval, en el vecindario de Pinto Salinas, en Caracas, Venezuela, el 13 de febrero de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bajo una ligera lluvia, mujeres indígenas protestan contra la inseguridad en el país y para que se respete la justicia indígena, en Latacunga, Ecuador, el 9 de febrero de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un perro, con un disfraz de cocodrilo, participa en el desfile "Blocão", en Río de Janeiro, Brasil, el 10 de febrero de 2024. El Blocão — un juego de palabras en portugués con "bloco", o fiesta callejera durante el Carnaval, y "cão", perro — reunió a más de 200 personas en el vecindario de Barra de Tijuca. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una fan de Karol G baila en el estacionamiento antes del asistir al concierto de la gira "Mañana Será Bonito" en el estadio Azteca, en la Ciudad de México, el 8 de febrero de 2024. La cantante colombiana llenó el estadio Azteca días después de ganar su primer Grammy a mejor disco de música urbana y de ser nombrada Mujer del Año por Billboard. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una pareja lleva un par de alas de ángel en una moto durante el Carnaval, en Caracas, Venezuela, el 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved