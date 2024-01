AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Una trabajadora del Market 4 toma una siesta durante un día caluroso de verano en Asunción, Paraguay, el 16 de enero de 2024. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un buceador observa un banco de peces cerca de un pecio hundido en la isla de Cubagua, Venezuela, el 14 de enero de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados entran a un penal en Turi, Ecuador, el 14 de enero 2024. Soldados y policías intervinieron en varias prisiones del país en busca de armas, municiones y explosivos, y para restaurar el orden. (AP Foto/Javier Caivinahua) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Soldados registran a una mujer durante una patrulla por una zona del sur de Quito, Ecuador, el 12 de enero de 2024, luego de la supuesta huida del poderoso jefe de una banda de prisión. El presidente del país, Daniel Noboa, decretó el estado de emergencia nacional, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de la población y movilizar a soldados a lugares como prisiones. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Heloisa Regina camina por el interior de su bar, inundado tras las letales lluvias que azotaron Duque de Caxias, Brasil, el 14 de enero de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una manifestante, que se cubre la cabeza con una toalla para protegerse del sol, toma una comida servida durante una protesta contra las medidas de austeridad propuestas por el presidente, Javier Milei, en La Matanza, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 17 de enero de 2024. Milei ha anunciado medidas económicas con las que espera evitar la hiperinflación. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Autos pequeños fabricados por los presos para venderlos en la feria de Alasita, se secan en el tejado de la cárcel masculina de San Pedro, en La Paz, Bolivia, Bolivia, el 18 de enero de 2024. La feria anual, que comienza el 24 de enero, es un evento precolombino en el que los asistentes pueden adquirir réplicas en miniatura de cosas que desearían tener. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas celebran mientras siguen la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en una pantalla gigante instalada en el exterior del Palacio Nacional, en la Ciudad de Guatemala, el 15 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Fuegos artificiales explotan sobre el Palacio Nacional mientras el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, saludan a sus seguidores desde el balcón tras tomar posesión de sus cargos, en la Ciudad de Guatemala, el 15 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bailarinas de la escuela de samba Paraiso do Tuiuti llevan sus zapatos de tacón en la mano antes de un ensayo previo a los desfiles de Carnaval, en Río de Janeiro, Brasil, el 15 de enero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved