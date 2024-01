AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Vestido de rojo, Julio Rivero sostiene una imagen de San Gauchito Gil durante una visita a su santuario, en Mercedes, Argentina, el 7 de enero de 2024. Venerado por muchos en Argentina, este santo pagano se representa como a un gaucho tradicional: un hombre de pelo largo y bigote, ataviado con una vincha en la cabeza, pañuelo al cuello y cinturón rojos. Es considerado una suerte de “Robin Hood”, que se unió al ejército y luego desertó para robar y distribuir la riqueza entre los más pobres. Fue capturado y colgado de un árbol el 8 de enero de 1878. (AP Foto/Mario De Fina) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado examina la espalda de un hombre en busca de tatuajes relacionados con bandas tras darle el alto durante un operativo en Portoviejo, Ecuador, el 11 de enero de 2024. El presidente del país, Daniel Noboa, decretó el estado de emergencia nacional el 8 de enero debido a una ola de delincuencia relacionada con las bandas del narcotráfico. (AP Foto/Ariel Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Niños compiten en una carrera de rudimentarios karts de madera, o "carruchas", como parte de la celebración de la Epifanía, en Caracas, Venezuela, el 6 de enero de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Wander Franco (centro), campocorto de los Rays de Tampa Bay, es escoltado por la policía a la salida de un tribunal en Puerto Plata, República Dominicana, el 5 de enero de 2024. La fiscalía acusó a Franco de comercialización y explotación sexual y de lavado de dinero tras la denuncia de que mantuvo relaciones con una menor, cuya madre enfrenta las mismas acusaciones. (AP Foto/Ricardo Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer selecciona algunos productos descartados por los vendedores en un mercado a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 10 de enero de 2024, mientras la inflación interanual superaba el 200%. El presidente, Javier Milei, advirtió a los argentinos que sus medidas de austeridad para frenar la hiperinflación tendrían inicialmente un "impacto negativo en el nivel de actividad, en el empleo, en los salarios reales y en la cantidad de gente pobre e indigente". (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Detenidos identificados por la policía como los hombres armados que irrumpieron en un estudio de la televisora TC Television durante una emisión en vivo en la víspera, son presentados ante la prensa en una comisaría en Guayaquil, Ecuador, el 10 de enero de 2024. En el asalto no hubo fallecidos y las autoridades dijeron que los 13 intrusos fueron detenidos y serán acusados de terrorismo. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un torero practica en la Plaza México, en la Ciudad de México, el 12 de diciembre de 2023. Las corridas de toros sufrieron un importante revés en 2022 cuando un juez las prohibió en la capital, pero ahora la Corte Suprema ha revocado el veto. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El exfutbolista brasileño Zinho presenta sus respetos al exjugador y seleccionador Mario Zagallo durante su funeral en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de enero de 2024. Zagallo, quien llegó a la final de un Mundial cinco veces y ganó cuatro como jugador y entrenador con Brasil, falleció el 6 de enero a los 92 años. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una integrante del grupo cultural paraguayo-africano Kamba Cua baila en honor a San Baltasar, uno de los tres Reyes Magos, como parte de las celebraciones de la Epifanía en Fernando de la Mora, Paraguay, el 6 de enero de 2024. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved