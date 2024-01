AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Una multitud celebra la llegada del año nuevo en la Plaza Altamira, en Caracas, Venezuela, el 1 de enero de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un barco a escala con ofrendas a Yemanyá, la diosa africana del mar, flota cerca de playa Vermelha, en Río de Janeiro, Brasil, el 31 de diciembre de 2023. Al final del año, los fieles brasileños honran a Yemanyá con ofrendas de flores y lanzando barcos de todos los tamaños al mar a cambio de bendiciones para el año venidero. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, durante un acto para conmemorar el 30mo aniversario de la revuelta zapatista, en Dolores Hidalgo, Chiapas, México, el 31 de diciembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer, con una máscara y una pancarta con la palabra "lucha", participa en una protesta contra las medidas culturales del gobierno del presidente Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 4 de enero de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bajo una máscara de un diablo, una persona baila por la calle durante la "Diablada de Pillaro", una fiesta para despedir el año, en la localidad andina de Pillaro, Ecuador, el 1 de enero de 2024. (AP Foto/Carlos Noriega) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Seguidores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostienen una imagen a tamaño real del mandatario durante un acto para inaugurar una "megafarmacia" en Huehuetoca, México, el 29 de diciembre de 2023. Esta es la solución de presidente para ayudar a acabar con los problemas de suministro para los hospitales que no tienen fármacos concretos para sus pacientes. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La keniata Catherine Reline cruza la línea de meta de la San Silvestre femenina en Sao Paulo, Brasil, el 31 de diciembre de 2023. La prueba, de 15 kilómetros, se celebra cada año en Nochevieja. (AP Foto/Ettore Chiereguini) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Niños juegan en la orilla mientras los fuegos artificiales iluminan la playa de Copacabana durante la celebración del Año Nuevo, en Río de Janeiro, Brasil, el 1 de enero de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved