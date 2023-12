AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Adornos cuelgan de una valla de control de multitudes durante una "posada", una procesión tradicional de Navidad, celebrada en honor de familiares desaparecidos, frente al Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 22 de diciembre de 2023. Se pidió a los parientes que llevasen adornos para el árbol de Navidad con el rostro de una persona desaparecida y una piñata para simbolizar un obstáculo que quieren superar. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Turistas viajan en globo sobre la pirámide del Sol, en el complejo arqueológico de Teotihuacán, al norte de la Ciudad de México, el 24 de diciembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)

Pescadores limpian sus capturas en el lago Maracaibo, cerca de la terminal de transporte de petróleo de La Salina, en Cabimas, Venezuela, el 28 de diciembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix)

Migrantes acampan bajo lonas en la plaza de la iglesia de Santa Cruz y La Soledad, en la Ciudad de México, el 26 de diciembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)

El exastro brasileño Zico golpea el balón para anotar un gol durante un partido benéfico en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil, el 27 de diciembre de 2023. (AP Foto/Bruna Prado)

Devotos bañan una imagen de San Benito de Palermo en ron durante una procesión en honor de su santo patrón, en Cabimas, Venezuela, el 27 de diciembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix)

Varias personas posan su mano sobre el féretro con los restos mortales del alcalde Elmer Abonia, en Guachene, Colombia, el 24 de diciembre de 2023. Abonia fue asesinado por hombres no identificados unos días antes durante una reunión en una comunidad rural. (AP Foto/Andrés Quintero)

Manifestantes, ataviados con la bandera argentina, protestas contra las reformas económicas del presidente Javier Milei frente a la Corte Suprema mientras los sindicatos recurren las medidas ante los tribunales, en Buenos Aires, Argentina, el 27 de diciembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Vestido de Santa Claus, Tito Pérez saluda a los niños desde la parte de atrás de un carro tirado por un caballo durante una celebración prenavideña organizada por el comedor benéfico "Los Chicos de la Vía", en Buenos Aires, Argentina, el 23 de diciembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd)