AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Mujeres participan en una marcha en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Santiago, Chile, el 24 de noviembre de 2023. (AP Fhoto/Esteban Félix)

Maruja Inquilla camina por un tramo seco del lago Titicaca en Coata, Perú, el 29 de noviembre de 2023, ante el descenso del nivel de agua en plena ola de calor en invierno. (AP Foto/Martín Mejía)

Manifestantes consumen un cerdo asado delante de la policía, en las inmediaciones del Congreso, en la Ciudad de Guatemala, el 28 de noviembre de 2023. Desde hace semanas, los manifestantes reclaman en las calles la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, luego de que su oficina intervino en el proceso electoral en varias ocasiones. (AP Foto/Moisés Castillo)

Una mujer con la huella de una palma pintada de rojo sobre su rostro, que simboliza a las mujeres desaparecidas y asesinadas, participa en una marcha en el Zócalo con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la VIolencia contra las Mujeres, en la Ciudad de México, el 25 de noviembre de 2023. (AP Foto/Aurea Del Rosario)

La luna llena se alza por detrás de los Andes en Santiago, Chile, el 26 de noviembre de 2023. (AP Foto/Matías Basualdo)

Seguidores del presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, lo vitorean a su llegada a la Asamblea Nacional para jurar el cargo, en Quito, Ecuador, el 23 de noviembre de 2023. (AP Foto/Carlos Noriega)

Una pareja se besa durante el desfile del Orgullo Gay en la favela de Maré, en Río de Janeiro, Brasil, el 26 de noviembre de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Amigos y familiares del activista asesinado Adolfo Enríquez Vanderkam lloran durante su entierro en León, en el estado de Guanajuato, México, el 23 de noviembre de 2023. Enríquez Vanderkam fue baleado el miércoles en la noche cuando salía de una taquería. (AP Foto/Mario Armas)

Una familia enciente velas con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en Bogotá, Colombia, el 29 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, sonríe tras asistir a la sesión conjunta del Congreso que lo declaró oficialmente como vencedor del balotaje presidencial, en Buenos Aires, Argentina, el 29 de noviembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)