AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Lionel Messi abraza a su compañero en la selección argentina Emiliano Martínez durante la celebración de su victoria por 1-0 sobre Brasil en un partido de clasificación para el Mundial de 2026, en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil, el 21 de noviembre de 2023. Fue la primera derrota de Brasil como local en un partido de calificación para una Copa del Mundo. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, desfila con traje de noche durante la 72da edición del certamen de belleza Miss Universo, en San Salvador, El Salvador, el 18 de noviembre de 2023. Palacios, de 23 años y licenciada en ciencias de la comunicación, es la primera nicaragüense en ganar el título. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un joven pasa en bicicleta por Wowetta, en la región de Esequibo de Guayana, el 18 de noviembre de 2023. Desde hace siglos, Venezuela reclama como propia esta región que es más grande que Grecia y tiene petróleo y minerales. (AP Foto/Juan Pablo Arraez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre estira una banda elástica con los brazos mientras toma el sol en el centro de Buenos Aires, Argentina, el 18 de noviembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Seguidoras de Taylor Swift esperan a la apertura de las puertas del estadio olímpico Nilton Santos en plena ola de calor en Río de Janeiro, Brasil, el 18 de noviembre de 2023. La muerte de dos personas, los atracos y la peligrosa ola de calor dejaron a las legiones de seguidores de la estrella estadounidense enojados y decepcionados en la parada de tres días de su gira Eras Tour en la ciudad. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una foto de Arturo Zacarías Meza, uno de los tripulantes del buque mercante Galaxy Leader, adorna un altar en Misantla, México, el 21 de noviembre de 2023. Meza es uno de los 25 miembros de la tripulación del Galaxy Leader retenidos por rebeldes hutíes yemeníes luego de que el grupo capturó su mercante, vinculado a Israel, mientras navegaba por una importante ruta comercial en el Mar Rojo. La milicia dijo que serguirá atacando buques ligados a Israel en aguas internacionales hasta que termine la guerra con Hamás. (AP Foto/Félix Marquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un boxeador aficionado se apoya en las cuerdas del cuadrilátero tras un intenso entrenamiento en las instalaciones del club de fútbol Platense en Buenos Aires, Argentina, el 17 de noviembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un jaguar descansa en una zona arrasada recientemente por el fuego en el parque Encontro das Aguas, en el humedal de Pantanal, cerca de Pocone, en el estado brasileño de Mato Grosso, el 17 de noviembre de 2023. En plena ola de calor, los incendios están arrasando Pantanal, el mayor humedal tropical del mundo. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores del candidato presidencial Javier Milei se congregan en el exterior de la sede de su campaña luego de que su rival en el balotaje, el ministro de Economía Sergio Massa, reconoció su derrota en los comicios, en Buenos Aires, Argentina, el 19 de noviembre de 2023. El populista de ultraderecha derrotó al candidato del partido gobernante con el 55,7% de los votos frente al 44,3% de Massa. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El mexicano César Huerta cae al césped tras recibir una falta del hondureño Denil Maldonado durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en el estadio Azteca de la Ciudad de Mëxico, el 21 de noviembre de 2023. La Tri derrotó a Honduras 4-2 en la tanda de penales y se clasificó para la Copa América del próximo año. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, coloca la banda presidencial a Daniel Noboa tras jurar el cargo durante su toma de posesión en la cámara, en Quito, Ecuador, el 23 de noviembre de 2023. Noboa, un político sin experiencia y heredero de una fortuna relacionada con el comercio de banana, dijo que el prinicpal objetivo de su gobierno será "reducir la violencia y hacer del progreso un hábito". (AP Foto/Juan Diego Montenegro) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved