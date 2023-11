AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Caimanes a las orillas del río Bento Gomes, el cual se encuentra prácticamente seco, en los humedales de Pantanal, cerca de Poconé, en el estado de Matto Grosso, Brasil, el miércoles 15 de noviembre de 2023. En medio de las altas temperaturas, los incendios forestales arden fuera de control en el bioma de Pantanal, el humedal tropical más grande del mundo. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador de hospital coloca su mano sobre una puerta de vidrio ubicada dentro de la clínica y la cual fue perforada el día anterior por un disparo durante un ataque el Centro Hospitalario Fontaine, en la zona de Cité Soleil, de Puerto Príncipe, Haití, el jueves 16 de noviembre de 2023. Una pandilla fuertemente armada rodeó el hospital el miércoles y dejó atrapados en su interior a mujeres, niños y recién nacidos hasta que llegó la policía a rescatarlos, según el director del hospital. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre se refresca en una fuente en el parque Madureira en medio de una ola de calor, el miércoles 15 de noviembre de 2023, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Embarcaciones arruinadas tras el paso del huracán Otis, el domingo 12 de noviembre de 2023, en Acapulco, México. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un modelo con la creación de la colección Apartamento 03 durante la Semana de la Moda de Sao Paulo, el viernes 10 de noviembre de 2023. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante levanta un abanico con los colores del arcoíris durante una protesta por las muertes violentas de un importante activista LGBTQ+ y su pareja, el lunes 13 de noviembre de 2023, en Ciudad de México. Jesús Ociel Baena, la primera persona abiertamente no binaria en asumir un cargo judicial en México, fue encontrado sin vida el lunes junto al cuerpo de Dorián Herrera, en la residencia que ambos compartían en la ciudad de Aguascalientes, en el centro del país. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un indigente duerme junto a una bicicleta, el martes 14 de noviembre de 2023, en Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personas arrojan pétalos de flor sobre la carroza que lleva los restos de la bailarina y defensora de los derechos humanos Joan Jara durante una procesión fúnebre, el miércoles 15 de noviembre de 2023, en Santiago. Jara, la viuda del cantautor chileno Víctor Jara (1932-1973) que fue torturado y asesinado en los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet, murió a los 96 años, informó su familia. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El equipo de Chile entona el himno nacional al inicio de su partido del Mundial de Fútbol de Personas Pequeñas ante Perú, el viernes 10 de noviembre de 2023, en Buenos Aires. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.