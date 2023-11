AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Dos hombres ataviados con alas de ángel se besan en el centro de Buenos Aires, Argentina, el 4 de noviembre de 2023, donde miles de personas participaron en la 32da edición del Desfile del Orgullo. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Taylor Swift actúa en el estadio Monumental durante su gira Eras, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2023. Miles de "swifties" asistieron al primer concierto de la superestrella en Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El equipo de natación artística de Brasil actúa en la final de rutina acrobática en los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el 3 de noviembre de 2023. Los Juegos terminaron oficialmente el 5 de noviembre y la delegación de Estados Unidos, que contaba con 631 deportistas, terminó primera en medallero por 17ma vez. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante sostiene una vela durante una vigilia contra un recién aprobado acuerdo de minería entre el gobierno panameño y la empresa canadiense First Quantum, en la Ciudad de Panamá, el 8 de noviembre de 2023. El contrato permite que la filial local de la empresa siga explotando una mina de cobre a cielo abierto en una jungla rica en biodiversidad al oeste de la capital los próximos 20 años. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un aficionado del Fluminense de Brasil ondea banderas con los colores del equipo antes del inicio de la final de la Copa Libertadores contra el Boca Juniors argentino, en el estadio de Maracaná, en Río de Janerio, Brasil, el 4 de noviembre de 2023. Fluminense derrotó a Boca 2-1 en la prórroga. (AP Foto/Alexandre Brum) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El piloto danés de Haas, Kevin Magnussen, maneja su monoplaza durante el entreno libre para el Gran Premio de Fórmula Uno de Brasil, en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, el 3 de noviembre de 2023. El tricampeón Max Verstappen, de Red Bull, ganó la carrera. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un modelo viste una creación de la colección de Helo Rocha durante la Semana de la Moda de Sao Paulo, en Sao Paulo, Brasil, el 8 de noviembre de 2023. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un aficionado de Boca Juniors, ensangrentado y con las manos esposadas a la espalda, tendido boca abajo en el suelo luego de que la policía dispersó a los fanáticos congregados en el icónico Obelisco para celebrar, a pesar de la derrota del equipo por 2-1 en la final de la Copa Libertadores contra el Fluminense brasileño, en Buenos Aires, Argentina, el 4 de noviembre de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre disfrazado posa para una foto durante el desfile de la Muerteada, en San Agustin Etla, México, el 2 de noviembre de 2023. En esta localidad del estado de Oaxaca, los mexicanos celebran la tradicional Muerteada, una recreación teatral que se celebra desde la noche del 1 de noviembre hasta la mañana del día siguiente con bailes y música por las calles, mientras se cuenta la historia de cómo una persona fallecida resucita con la ayuda de un sacerdote, un médico y un espiritista. (AP Foto/María Alférez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Fotografías de niños israelíes fallecidos durante la guerra entre Israel y Hamás, expuestas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de noviembre de 2023. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.