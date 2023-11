AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Manifestantes retiran una barricada policial durante una protesta contra el recién aprobado contrato de explotación minera entre el gobierno y la empresa canadiense First Quantum, en la Ciudad de Panamá, el 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez (delante), choca con el Ferrari de Charles Leclerc durante el Gran Premio de Fórmula Uno de México, en el circuito Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, el 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)

Una bandada de pájaros sobrevuela la destrucción causada por el huracán Otis en Acapulco, México, el 28 de octubre de 2023. (AP Foto/Félix Marquez)

Un hombre disfrazado posa para una foto durante el desfile de la Muerteada, en San Agustin Etla, México, el 2 de noviembre de 2023. En esta localidad del estado de Oaxaca, los mexicanos celebran la tradicional Muerteada, una recreación teatral que se celebra desde la noche del 1 de noviembre hasta la mañana del día siguiente con bailes y música por las calles, mientras se cuenta la historia de cómo una persona fallecida resucita con la ayuda de un sacerdote, un médico y un espiritista. (AP Foto/María Alférez)

Migrantes que estuvieron esperando por la documentación temporal de tránsito, algunos durante meses, sin éxito, salen de Tapachula, México, el 30 de octubre de 2023, en dirección a la frontera con Estados Unidos. Los migrantes señalaron que no tenían más recursos para pagar la comida o el alojamiento durante la espera. (AP Foto/Edgar Clemente)

Seguidores de Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá, celebran los primeros resultados de las elecciones locales y regionales, en Bogotá, Colombia, Sunday, el 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Los jugadores de la selección argentina de hockey hierba se marchan al vestuario al descanso del partido por el tercer puesto contra Chile en los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el 27 de octubre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix)

Varias personas se sientan junto a la tumba de un niño en el cementerio de San Gregorio Atlapulco durante la celebración del Día de los Muertos, a las afueras de la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2023. En una tradición que coincide con el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de Difuntos, el 2 de noviembre, las familias decoran las tumbas con flores y velas y pasan la noche en el camposanto, comiendo y bebiendo mientras hacen compañía a sus seres queridos muertos. (AP Foto/Marco Ugarte)

Miembros del equipo femenino de esgrima de México celebran su medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Un creyente del vudú poseído por un espíritu gede realiza una limpieza a una mujer durante la celebración del Día de los Muertos en el Cementerio Nacional, en Puerto Príncipe, Haití, el 1 de noviembre de 2023. Los seguidores del vudú conmemoran la Fete Gede de los espíritus, el equivalente a la fiesta católica de Todos los Santos. (AP Foto/Odelyn Joseph)