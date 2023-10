AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un residente en una comunidad a pie de río, acompañado por un perro, empuja una carretilla con agua potable y alimentos distribuidos por la agencia humanitaria estatal debido a la sequía y a las altas temperaturas que azotan la región del río Solimoes, en Careiro da Varzea, en el estado de Amazonas, Brasil, el 24 de octubre de 2023. (AP Foto /Edmar Barros) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer vestida de Catrina participa en un desfile dentro de las celebraciones del Día de Muertos, en la icónica avenida Reforma de la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2023. Las celebraciones comienzan oficialmente el 31 de octubre para recordar a los fallecidos en accidentes; continúa el 1 de noviembre con homenajes a quienes perdieron la vida en la infancia y el 2 a quienes murieron de adultos. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas ondean banderas palestinas durante una protesta contra Israel y en favor de la causa palestina, en el exterior de la embajada israelí en Bogotá, Colombia, el 24 de octubre de 2023. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La guatemalteca Florinda de León (izquierda) y la colombiana Angie Lara, compiten en la final de la prueba femenina de bicicleta de montaña en los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el 21 de octubre de 2023. Durante 16 días, el evento multideportivo reúne a deportistas de 41 países con aspiraciones a competir en los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El brasileño Arthur Mariano celebra un salto en la final masculina de trampolín de los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el 25 de octubre de 2023. Chile organiza la competición por primera vez en su historia. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Natalia Grossman, de Estados Unidos, compite en la final femenina de escalada boulder en los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el 24 de octubre de 2023. Chile construyó seis sedes para los 30 eventos deportivos, una inversión de 507 millones de dólares. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias decenas de personas hacen fila bajo la lluvia para votar en las primarias de la oposición, calificadas de ilegales por el gobierno, en Caracas, Venezuela, el 22 de octubre de 2023. Organizados por la Comisión Nacional de Primarias, en los comicios se recibieron más de 2,4 millones de votos tanto en Venezuela como en el extranjero y buscan elegir al candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales del próximo año. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

María Corina Machado, una exlegisladora contraria al gobierno, habla con reporteros en Caracas, Venezuela, el 24 de octubre de 2023. Machado dominó las primarias celebradas para elegir al candidato de la oposición que se enfrentará al presidente Nicolás Maduro el próximo año. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un partidario de Javier Milei, aspirante a la presidencia de Argentina, posa con una máscara de cartón con forma de sierra mecánica frente a la sede de su campaña tras el cierre de las votaciones en las elecciones generales, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 2023. La sierra forma parte del simbolismo empleado por la campaña de Milei para mostrar sus planes de reducir el gasto público, suprimir la mitad de los ministerios, vender las empresas estatales y eliminar el banco central. (AP Foto/Mario De Fina) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer recibe ayuda para avanzar por una autopista bloqueada por un deslave causado por el paso del huracán Otis, cerca de Acapulco, México, el 25 de octubre de 2023. Acapulco esperaba una potente tormenta tropical que no alcanzaba la categoría de huracán, pero apenas 24 horas después, Otis tocaba tierra con vientos de 266 km/h (165 mph) y se convirtió en el huracán más potente en llegar al Pacífico oriental. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.