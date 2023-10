AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Javier Milei, candidato del Partido Libertario a la presidencia de Argentina, habla a sus seguidores durante un acto de campaña en Buenos Aires, Argentina, el 18 de octubre de 2023. Las elecciones generales se celebrarán el 22 de octubre. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un mural decora una pared dentro de un edificio abandonado destruido en la calle San Lázaro, cerca del malecón, en el centro de La Habana, Cuba, el 10 de octubre de 2023. La vivienda en Cuba está en una situación crítica, con edificios que se vienen abajo total o parcialmente debido a las tormentas, a la falta de mantenimiento o tras años de desatención. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Marcelo Moreno (izquierda), de Bolivia, pelea por el balón con el paraguayo Gustavo Gómez durante un partido de calificación para el Mundial 2026, en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay, el 17 de octubre de 2023. (AP Foto/Jorge Sáenz)

En la imagen, vista del Estadio Nacional de Santiago días antes del inicio de los Juegos Panamericanos, en Santiago, Chile, el 17 de octubre de 2023. (AP Foto/Matías Basualdo)

Votantes hacen fila en un centro de votación durante el balotaje de las elecciones presidenciales, en Cangahua, Ecuador, el 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Isaac Medina (centro), y Jazmín González (centro derecha), observan un eclipse de sol antes de su boda en Mérida, México, el 14 de octubre de 2023. El eclipse anular oscureció los cielos en parte del oeste de Estados Unidos y de América Central y del Sur. (AP Foto/Martín Zetina)

Kelly Cheng (arriba) y Sara Hughes, de Estados Unidos, celebran tras derrotar a sus compatriotas Kristen Nuss y Taryn Kloth en las semifinales del Mundial femenino de Voleibol Playa en Tlaxcala, México, el 14 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)

Una embarcación, varada en el río Negro debido al descenso del caudal por la sequía en Manaos, en el estado de Amazonas, Brasil, el 16 de octubre de 2023. (AP Foto/Edmar Barros)

Un argentino que quedó atrapado en la guerra entre Israel y Hamas es recibido por sus familiares a su llegada al aeropuerto, en Buenos Aires, Argentina, el 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)