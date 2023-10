AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

El futbolista colombiano James Rodríguez celebra tras anotar en el partido de calificación para el Mundial de 2026 que enfrentó a su selección con Uruguay, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 12 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La silueta de un bombero se recorta sobre las llamas que arrasan un bosque en un incendio a las afueras de Villa Carlos Paz, Argentina, el 10 de octubre de 2023. (AP Foto/Nicolás Aguilera)

Efectivos de la policía pasan junto a residentes sobre una excavadora empleada para retirar las barricadas instaladas durante una operación de seguridad contra el crimen organizado en la favela Mare Complex, en Río de Janeiro, Brasil, el 9 de octubre de 2023. La fuerzas de seguridad allanaron tres vecindarios controlados por Red Command, un grupo dedicado al tráfico de drogas. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Una pareja baila en la calle durante una huelga general, en la Ciudad de Guatemala, el 9 de octubre de 2023. Partidarios del presidente electo, Bernardo Arévalo, se manifestaron luego de que el alto tribunal guatemalteco ratificó una medida de la fiscalía para suspender su partido político por supuesto fraude en el registro de votantes. (AP Foto/Moisés Castillo)

Una migrante con la bandera venezolana pintada en el rostro hace fila para comprar un permiso de tránsito por Honduras para migrantes, para seguir su camino al norte hacia Guatemala y la frontera entre México y Estados Unidos, en Danlí, Honduras, el 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Elmer Martinez)

Miembros de la comunidad israelí encienden velas delante de fotos de mujeres secuestradas en ataques en Israel, durante una vigilia frente al edificio de Naciones Unidas en Santiago, Chile, el 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix)

Un seguidor del candidato presidencial Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, carga con una imagen del político en cartón mientras acude, en bicicleta, a un mitin en Quito, Ecuador, el 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Brasileños que quedaron atrapados en la última guerra entre Israel y Hamas, se arrodillan sobre la pista en señal de agradecimiento a su llegada a una base de la Fuerza Aérea en Río de Janeiro, Brasil, el 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Manifestantes atacan un edificio en el centro de la Ciudad de Guatemala durante una huelga general, el 9 de octubre de 2023. Partidarios del presidente electo, Bernardo Arévalo, se manifestaron luego de que el alto tribunal guatemalteco ratificó una medida de la fiscalía para suspender su partido político por supuesto fraude en el registro de votantes. (AP Foto/Moisés Castillo)

Un partidario del candidato del Partido Libertario a la presidencia, Javier Milei, vestido con un disfraz de Spiderman, se congrega junto a otros seguidores en el exterior del hotel donde está el político, en Salta, Argentina, el 12 de octubre de 2023. Las elecciones se celebrarán el 22 de octubre. (AP Foto/Javier Corbalán) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved