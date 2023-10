AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Una grúa levanta a bomberos en una jaula hacia un edificio para buscar sobrevivientes tras el derrumbe parcial de un edificio en La Habana, Cuba, el 4 de octubre de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer con el número 68 pintado en el rostro participa en una marcha en memoria de la masacre estudiantil de Tlatelolco de 1968, en la Ciudad de México, el 2 de octubre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Migrantes que se dirigen hacia el norte hacen fila para tomar un barco, en Bajo Chiquito, en la provincia de Darién, Panamá, el 5 de octubre de 2023, tras cruzar el Tapón del Darién a pie desde Colombia. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Un soldado veterinario lleva un cachorro de pastor belga malinois de vuelta a su chenil tras una sesión de entrenamiento para convertirse en perro del ejército, en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en San Miguel de los Jagüeyez, México, el martes 26 de septiembre de 2023. Los cachorros se convertirán algún día en perros de rescate o detectarán drogas y explosivos, tras recibir formación básica en el centro. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Viviendas cubren una colina en el vecindario de Petare, en Caracas, Venezuela, el 2 de octubre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix)

Residentes observan los restos de un avión de la Fuerza Aérea de Colombia que se estrelló en una zona urbana en Cali, Colombia, el 3 de octubre de 2023. Según las autoridades, una de las personas que iba a bordo falleció y otra sobrevivió. (AP Foto/Juan B. Díaz)

Felipe Melo, del Fluminense brasileño, celebra la victoria de su equipo por 2-1 sobre el Internacional de Brasil al final del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, en el estadio Beira Rio de Porto Alegre, Brasil, el 4 de octubre de 2023. (AP Foto/Andre Penner)

Un aymara recorre un canal en su barca, en la que transporta algas para alimentar a sus vacas, en el lago Titicaca, en Huarina, Bolivia, el 29 de septiembre de 2023. (AP Foto/Juan Karita)

Gastón Togni, del Defensa y Justicia argentino, tendido en el césped tras una entrada en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana contra el Liga Deportiva Universitaria ecuatoriano, en el estadio Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires, Argentina, el 4 de octubre de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello)

Miembros de la comunidad LGBTQ+ de Paraguay participan en un acto para denunciar la discriminación y reclamar igualdad de derechos, durante la 20ma marcha anual LGBTQ+, en Asunción, Paraguay, el 30 de septiembre de 2023. (AP Foto/Jorge Sáenz)