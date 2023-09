AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Una mujer aymara pastorea con su vaca en un campo afectado por la sequía en Villa Andrani, a las afueras de El Alto, Bolivia, el 15 de septiembre de 2023. Más del 80% de las municipalidades del país están afectadas por la sequía, según el Ministerio de Defensa Civil. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de la policía chilena llevan cachorros que serán entrenados para convertirse en perros policía, durante un desfile militar por el Día del Ejército y el Día de la Independencia, en Santiago, Chile, el 19 de septiembre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una migrante venezolana se ríe y bromea con su esposo, que le entregó flores recogidas en el campo, mientras esperan junto a la vía del tren con la esperanza de poder subir a un tren de mercancías que viaje hacia el norte, en Huehuetoca, México, el 20 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miembros armados de la pandilla "G9 y Familia" participan en una marcha contra el primer ministro de Haití, Ariel Henry, en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de septiembre de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved

Bailarinas interpretan el ballet "Giselle" durante la presentación anual en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, Venezuela, el 16 de septiembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer indígena llora de felicidad tras conocer que la Suprema Corte falló a favor de la protección de los derechos de los indígenas sobre la tierra, en Brasilia, Brasil, el 21 de septiembre de 2023. Seis de los 11 magistrados del alto tribunal votaron en contra de establecer una fecha tope a partir de la cual las comunidades indígenas no podrán reclamar nuevos territorios. (AP Foto/Gustavo Moreno) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un retrato del exdictador argentino Rafael Videla se proyecta en el cristal de una ventana en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Museo y Sitio de la Memoria, en Buenos Aires, Argentina, el 19 de septiembre de 2023. La ESMA, que se utilizó como centro de detención y torturas durante la última dictadura militar, ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo cultural y religioso de culto afro-brasileño, durante una marcha en defensa de la libertas religiosa, en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, el 17 de septiembre de 2023. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares de reclusos lloran durante una redada en el Centro Penitenciario Tocorón, en Tocorón, Venezuela, el 20 de septiembre de 2023. Los soldados realizaron cateos en la prisión en un intento por desmantelar una de las mayores bandas criminales del país, según el ministro de Interior, el almirante Remigio Ceballos. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright {yr4} The Associated Press. All rights reserved

Indígenas observan, a través de una gran pantalla de televisión, cómo los jueces de la Suprema Corte se preparan para decidir si anulan o mantienen una sentencia sobre la legalidad de los límites de las vastas tierras indígenas, y si esos pueblos pueden reclamar su derecho a estar en algunas zonas protegidas, en Brasilia, Brasil, el 20 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved