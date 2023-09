AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Agentes de la fiscalía catean un centro electoral temporal en la Ciudad de Guatemala, el 12 de septiembre de 2023. El presidente electo del país, Bernardo Arévalo, anunció la suspensión temporal del proceso de transición y pidió la dimisión del fiscal general tras las redadas en las que agentes gubernamentales abrieron cajas con votos y fotografiaron su contenido, algo que según los expertos es una violación de la ley sin precedentes. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una modelo indígena viste una creación de diseñadores indígenas durante un desfile, incluido en el programa de la Tercera Marcha de Mujeres Indígenas, que reclama los derechos de la mujer y la demarcación de las tierras indígenas, en Brasilia, Brasil, el 12 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

La futbolista del Pachuca Jenni Hermoso salta al campo al final de un partido de la liga mexicana en el estadio Miguel Hidalgo de Pachuca, México, el 10 de septiembre de 2023. Tras denunciar al expresidente de la Federación Española de Fútbol por agresión sexual luego de ganar la final del Mundial, la jugadora regresó a México para reincorporarse a su club. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Eliana Rodríguez sostiene una foto en la que aparece con su hija, Yelena Monroy, en su casa en La Serena, Chile, el 1 de septiembre de 2023. La imagen fue tomada un año después de su liberación de un centro de detención, donde Rodríguez y sus dos hijas pequeñas pasaron más de un año presas durante la dictadura del general Augusto Pinochet, quien llegó al poder en septiembre de 1973 tras un golpe de Estado. (AP Foto/Esteban Félix)

La atracción arquitectónica "Crucero de los Andes", decorada con símbolos de las culturas tiwanakota e inca, en El Alto, Bolivia, el 8 de septiembre de 2023. El arquitecto Freddy Mamani es el creador del edificio, conocido popularmente como cholet, una combinación de las palabras cholo y chalet. (AP Foto/Juan Karita)

Una ballena sale a la superficie en aguas de Bahía Solano, Colombia, el 29 de agosto de 2023. Cada año, la población de Bahía Solano recibe a las ballenas y a los turistas que llegan para ver como pasan por el Pacífico. (AP Foto/Iván Valencia)

Músicos tocan durante una procesión en honor a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, en su día, en La Habana, Cuba, el 8 de septiembre de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El artista Sergio Díaz muestra una de sus obras de Money Art -- un billete de dólar estadounidense y otro de 500 pesos argentinos en los que George Washington sostiene un rifle junto a un yaguareté muerto -- en su estudio en Salta, Argentina, el 9 de septiembre de 2023. Díaz forma parte de un grupo de artistas que busca mostrar la crisis económica argentina a través de sus obras. (AP Foto/Javier Corbalán)

Mosquitos ponen huevos en un centro del Programa Mundial del Mosquito, en Medellín, Colombia, el 10 de agosto de 2023. Los científicos crían mosquitos portadores de una bacteria llamada Wolbachia que bloquea la transmisión del dengue. (AP Foto/Jaime Saldarriaga)

Un carnicero carga un ternero muerto sobre sus hombros, en Buenos Aires, Argentina, el 13 de septiembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El cadáver de Fernando García Fernández, representante de la fiscalía mexicana en el estado de Guerrero, en el sur del país, yace tendido sobre el piso cubierto con una sábana blanca mientras los forenses investigan el escenario de su asesinato, en Chilpancingo, México, el 12 de septiembre de 2023. Según las autoridades, hombres armados abatieron a García Fernández. (AP Foto/Alejandrino González)