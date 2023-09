AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Jaime Zorondo (izquierda), acompañado por sus familiares, baja las escaleras que llevan a un túnel del Estadio Nacional, que en su día fue utilizado como centro de detención y tortura y donde él mismo estuvo detenido en septiembre de 1973, en Santiago, Chile, el 2 de septiembre de 2023. Zorondo participó en un encuentro entre exdetenidos como parte de los actos por el 50 aniversario del golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet que derrocó al fallecido presidente Salvador Allende. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una pareja, sentada dentro de un Beetle de Volkswagen forrado con la imagen del astro argentino Lionel Messi y del entrenador de la selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, en el exterior de las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino antes de un entrenamiento previo al inicio de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 frente a Ecuador, en Buenos Aires, Argentina, el 5 de septiembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Una escultura que representa la mitad de las gafas de montura negra que llevaba el presidente chileno Salvador Allende cuando murió, expuesta en el patio del Museo Nacional de Historia, en Santiago, Chile, el 7 de septiembre de 2023. El general Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado militar el 11 de septiembre de 1973 que incluyó el bombardeo del palacio presidencial de La Moneda en la capital, donde se había refugiado Allende, quien se suicidó durante el asalto. (AP Foto/Esteban Félix)

Miguel García empuja una carrera llena de nopales en el invernadero de su familia, en San Francisco Tepeyacac, al este de la Ciudad de México, el 24 de agosto de 2023. La familia de García está especializada en la producción de tinte de cochinilla, que procede de los cuerpos triturados de las pequeñas hembras del insecto, que contienen ácido carmínico y se alimentan de las yemas del nopal. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Nubes de tormenta se acumulan mientras varios cargueros esperan para cruzar el Canal de Panamá fondeados en el lado del océano Atlántico, vistos de Colón, Panamá, el 4 de septiembre de 2023. Debido a la escasez de lluvias, las autoridades limitaron a principios de agosto el número de buques que cruzan el canal. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Claudia Sheinbaum ofrece un discurso tras ser elegida la candidata del partido MORENA para las próximas elecciones presidenciales, en un acto en la Ciudad de México, el 6 de septiembre de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)

Una niña juega bajo un foco que proyecta la imagen de un gallo en el piso durante una serie de actividades nocturnas en el vecindario de Chacao, en Caracas, Venezuela, el 2 de septiembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix)

Una casa, doblada sobre sí misma, tras el paso de un ciclón por Roca Sales, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, el 7 de septiembre de 2023. Las lluvias causadas por el meteoro en el sur de Brasil arrollaron viviendas, atraparon a conductores en sus autos y anegaron calles en varias ciudades. (AP Foto/Wesley Santos)

Evgeniia Samoilova y Luis Squicciarini compiten en la final de la modalidad de salón en el Mundial de Tango, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de septiembre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Una mujer sostiene una camisera con el dorsal de Jenni Hermoso y la frase #SeAcabó en apoyo a la futbolista española antes de un partido amistoso entre el Club America de México y el Real Madrid español, en el exterior del estadio Azteca, en la Ciudad de México, el 3 de septiembre de 2023. (AP Foto/Elizabeth Ruiz Ruiz)