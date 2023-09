AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Varios indígenas provenientes de diversas partes de Brasil marchan en favor de la demarcación de las tierras indígenas, y en contra de una ley que está siendo analizada por el Supremo Tribunal Federal y que incluye un plazo, el miércoles 30 de agosto de 2023, en Brasilia. El plazo se refiere a la estipulación de que los pueblos indígenas deben haber estado ocupando físicamente sus tierras ancestrales antes de octubre de 1988, cuando se firmó la Constitución de Brasil, para que sus reclamos territoriales sigan siendo válidos en la actualidad. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un joven mira desde detrás de un área vigilada en el centro de detención Virgilio Guerrero después de que los reos fueron evacuados a un patio debido a un incendio en el centro provocado por un grupo de detenidos, el jueves 31 de agosto de 2023, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Algunas personas encienden velas frente a retratos de personas que fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura del general Augusto Pinochet, que se extendió de 1973 a 1990. Las imágenes están siendo proyectadas sobre la fachada de La Moneda, el palacio presidencial en Santiago, Chile, el miércoles 30 de agosto de 2023, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Motociclista forman una caravana en una carretera para protestar por el alza del precio del combustible, en Bogotá, Colombia, el 28 de agosto de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un vendedor de aguacates trabaja en una calle inundada por las lluvias que dejó el huracán Idalia a su paso, en La Habana, Cuba, el 29 de agosto de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Adrian Dargelos, vocalista de la banda argentina Babasónicos, canta durante el primer concierto de la gira Babasónicos Tour 2023 en Montevideo, Uruguay, el 29 de agosto de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

James Rodríguez, del Sao Paulo de Brasil, lanza un penal fallido en la tanda de penales del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente al Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, en el estadio Morumbi, en Sao Paulo, Brasil, el 31 de agosto de 2023. Liga Deportiva Universitaria ganó la muerte súbita gracias al fallo de James y se clasificó a las semifinales del torneo. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares de Fernando Álvarez Castillo, quien fue detenido y desapareció durante la dictadura del general Augusto Pinochet, se abrazan tras recibir el título póstumo de la carrera de Derecho de Álvarez, en el Tribunal Supremo, en Santiago, Chile, el 29 de agosto de 2023. El alto tribunal concedió títulos universitarios a ocho estudiantes de derecho que fueron desaparecidos y ejecutados durante la dictadura de Pinochet, y entregó sus diplomas a sus familiares en un acto dentro de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado militar que derrocó al presidente Salvador Allende. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Jóvenes juegan un partido de baloncesto en la calle en el vecindario de San Agustín, en Caracas, Venezuela, el 27 de agosto de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved