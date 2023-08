AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

La cantante mexicana Natalia Lafourcade durante un concierto en Concha Acústica de Bello Monte, en Caracas, Venezuela, el 22 de agosto de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de policía custodian un supermercado tras reportes acerca de saqueadores que trataron que entrar al establecimiento en Bariloche, Argentina, el 23 de agosto de 2023.

Partidarios del candidato presidencial Bernardo Arévalo celebran los resultados preliminares que le dan la victoria en el balotaje de las elecciones, en la Ciudad de Guatemala, el 20 de agosto de 2023.

Hijas de mujeres encarceladas celebran su 15to cumpleaños en el centro de rehabilitación para mujeres San Marta Acatitla, en el vecindario de Iztapalapa de la Ciudad de México, el 18 de agosto de 2023. El evento organizado por la fundación Alas de Amor se celebra desde 2017 y busca ayudar a reactivar los vínculos familiares de las reclusas.

Patricia Barragan, una amiga de la familia del candidato a la presidencia de Ecuador asesinado Fernando Villavicencio, muestra sus puntos en una conferencia de prensa en la que la familia anunció que demandará al gobierno por no proteger la vida del político durante la campaña electoral, en Quito, Ecuador, el 18 de agosto de 2023. Los ecuatorianos elegirán a un nuevo presidente el 20 de agosto, menos de dos semanas después de la conmoción causada en el país por el asesinato de Villavicencio el 9 de agosto.

Un hombre cruza una calle tras la llegada a tierra de la tormenta tropical Hilary en Rosarito, México, el 20 de agosto de 2023. Hilary azotó la costa en una zona poco poblada a unos 250 kms (150 millas) al sur de Ensenada, México.

Un tatuador trabaja en la espalda de una mujer durante una convención del sector en el World Trade Center de la Ciudad de México, el 20 de agosto de 2023. Tatuadores de Costa Rica, México, Brasil, Estados Unidos y Colombia se reunieron durante dos días en México.

Una mujer empuja a su hijo dentro de un carro de la supermercado durante una protesta para reclamar trabajos y ayudas sociales para los desempleados, y más comida para los comedores comunitarios en un momento de inflación desbordada, en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 2023.

Una votante marca su boleta durante las elecciones anticipadas, en Guayaquil, Ecuador, el 20 de agosto de 2023. Los comicios se convocaron luego de que el presidente, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional por decreto en mayo para evitar un juicio político.

El estadio Fiscal de Talca, inundado tras el desbordamiento del río Claro a causa de las intensas precipitaciones caídas en Talca, Chile, el 22 de agosto de 2023. El gobierno chileno decretó la emergencia agrícola en las regiones afectadas.

Un hombre flota sobre una tabla de paddle surf ante la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, al amanecer del 24 de agosto de 2023. Brasil sufre una ola de calor en pleno invierno en el hemisferio sur.