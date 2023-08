AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Partidarias de Jan Topic, candidato presidencial de la alianza Por un país sin miedo, aplauden durante el acto de cierre de campaña en Guayaquil, Ecuador, el 17 de agosto de 2023. Algunos se refieren a este millonario y joven economista, con un pasado militar, como el "Rambo ecuatoriano" por su discurso, su imagen y su estilo. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Javier Milei, candidato a la presidencia de la coalición la Libertad Avanza, saluda a sus partidarios tras el cierre de las votaciones en las elecciones primarias, en Buenos Aires, Argentina, el 13 de agosto de 2023. El político ultraderechista, de 52 años, fue el candidato más votado entre quienes aspiran a la presidencia en las elecciones generales de octubre. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un niño observa desde detrás del enrejado de una tienda mientras un soldado hace guardia en un puesto de seguridad, en Durán, Ecuador, el 14 de agosto de 2023. El presidente del país declaró el estado de excepción en algunas zonas luego del asesinato de un candidato presidencial tras un mitín en la campaña para los comicios adelantados, previstos para el 20 de agosto. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vestida con chaleco y casco antibalas, Verónica Sarauz, la viuda del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, es escoltada fuera de un hotel tras una conferencia de prensa, en Quito, Ecuador, el 12 de agosto de 2023. Sarauz dijo que responsabiliza al estado del asesinato de su esposo, que fue baleado en un mitín el 9 de agosto en Quito. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un cerdo, cubierto por una gruesa película verdosa que crece en el lago Maracaibo, olfatea el terreno mientras busca comida cerca de la orilla, en Maracaibo, Venezuela, el 10 de agosto de 2023. La contaminación en torno al lago, uno de los más grandes de Latinoamérica, es el resultado de décadas de excesiva explotación petrolífera de su lecho, de un mantenimiento inadecuado y de falta de inversión para la mejora de una infraestructura ya obsoleta, según los ambientalistas. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre pide a los reporteros que expliquen cómo el gobierno los abandonó y permitió que las bandas tomen el control, durante una protesta para reclamar protección frente a las pandillas violentas, en Puerto Príncipe, Haití, el 14 de agosto de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de policía sostiene a un hombre herido durante enfrentamientos violentos, mientras viajan en una moto-taxi, en el distrito de Carrefour-Feuilles, en Puerto Príncipe, Haití, el 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Familiares despiden a Eloah Passos, de 5 años, dos días después de su muerte a causa de una bala perdida, en Río de Janeiro, Brasil, el 14 de agosto de 2023. Los vecinos de Passos sostienen que el disparo que la mató fue efectuado por uno de los policías que trataban de impedir una protesta local contra la muerte de un joven de 17 años antes en el día. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un perro vestido con traje asiste a una misa en la parroquia del Cuerpo de Cristo durante la fiesta en honor a San Roque, reconocido como el santo patrón de los perros, en El Alto, Bolivia, el 16 de agosto de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Santiago Peña, recién investido presidente de Paraguay, y la primera dama, Leticia Ocampos, saludan mientras se dirigen a la catedral en el día de la investidura, en Asunción, Paraguay, el 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved