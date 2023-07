AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Olivia Mora llora sobre el ataúd de su hermano, el líder de autodefensas Hipólito Mora, durante su funeral en La Ruana, México, el viernes 30 de junio de 2023. Los fiscales del estado de Michoacán dijeron que hombres no identificados le bloquearon el paso al vehículo en el que viajaba Mora y sus guardaespaldas en una calle de su ciudad natal de La Ruana. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Esta fotografía muestra la represa más grande de Uruguay, Paso Severino, a apenas 2,6% de su capacidad en Florida, el martes 4 de julio de 2023. El país sufre actualmente su sequía más grave en 44 años, tras décadas sin invertir en las reservas de agua potable. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un policía revisa el cargamento de un conductor de transporte público, que incluye ataúdes, en Puerto Príncipe, Haití, el sábado 1 de julio de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro habla con los reporteros tras llegar al aeropuerto de Brasilia, Brasil, el viernes 30 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una persona disfrazada camina durante el desfile del Orgullo LGBTQ en Quito, Ecuador, el sábado 1 de julio de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un visitante, con el rostro pintado para asemejar una cebra, observa la cámara durante un desfile para celebrar el 100mo aniversario del Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México, el jueves 6 de julio de 2023. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La líder opositora María Corina Machado da una conferencia de prensa sobre su prohibición de 15 años para postularse a un cargo público, en Caracas, Venezuela, el martes 4 de julio de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Linda Caicedo de la selección de fútbol femenil de Colombia da un cabezazo al balón durante un entrenamiento previo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2023, en Bogotá, Colombia, el jueves 6 de julio de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved