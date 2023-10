AP Fotos: Las marchas propalestinas y proisraelíes se multiplican ante la escalada de la guerra

Una manifestante propalestina sostiene un cartel y corea durante una manifestación en Vancouver, en la Columbia Británica, el lunes 9 de octubre de 2023. El cartel dice "Saquen a nuestra familia de Gaza. Basta. ¡Mi hermana perdió su casa! Ahora mi familia vive en carpas". (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, Archivo)

Una mujer de la comunidad palestina participa en una protesta en apoyo del pueblo palestino ante el Museo Nacional de Brasilia, Brasil, el martes 10 de octubre de 2023. El cartel dice "Liberen a Palestina". (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo)

Una mujer con una bandera palestina pintada en el rostro llora durante una protesta contra los ataques aéreos israelíes en Gaza, en Madrid, España, el lunes 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Paul White, Archivo)

Gente asiste a una marcha en apoyo de Israel en el Arco de Tito en Roma, el martes 10 de octubre de 2023. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo)

La silueta de un manifestante que cruza la calle se ve tras una bandera de Israel durante una marcha en apoyo de Israel, el lunes 9 de octubre de 2023 en Bellevue, Washington. (AP Foto/Lindsey Wasson, Archivo)

Un participante de una marcha de la Asociación Cultural Palestina de Canadá en apoyo a los palestinos ondea una bandera, el domingo 8 de octubre de 2023, en Edmonton, Alberta, Canadá. (Jason Franson/The Canadian Press via AP, Archivo)

Manifestantes propalestinos encienden bengalas durante una marcha en Londres, el lunes 9 de octubre de 2023, dos días después de que combatientes de Hamas lanzaran un ataque en varios frentes contra Israel. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)

Gente llora y se abraza en una manifestación en apoyo de Israel en Buenos Aires, el lunes 9 de octubre de 2023, después de que milicianos de Hamas sorprendieran a Israel en un ataque letal abriéndose paso por la fortificada cerca fronteriza. (AP Foto/Víctor R. Caivano, Archivo)

La Torre Eiffel se ve iluminada con los colores de Israel tras una manifestación en apoyo a Israel, el lunes 9 de octubre de 2023 en París, dos días después de que milicianos de Hamas emprendieran un ataque contra Israel desde varios frentes. (AP Foto/Michel Euler, Archivo)

Gente encendiendo velas durante la Vigilia de la Comunidad Judía en apoyo de Israel en Londres, el lunes 9 de octubre de 2023, dos días después de que combatientes de Hamas lanzaran un ataque frontal contra Israel. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo)

Una manifestante sostiene banderas de Israel y Estados Unidos en un acto de solidaridad con Israel en Glencoe, Illinois, Estados Unidos, el martes 10 de octubre de 2023. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

Palestinos asisten a una marcha en apoyo de Hamas en la Franja de Gaza, en la ciudad de Nablus, Cisjordania, el lunes 9 de octubre de 2023. (AP foto/Majdi Mohammed, Archivo)

Gente coreando lemas contra Israel mientras ondea banderas palestinas en una marcha que celebra los ataques del grupo armado Hamas contra Israel, en Estambul, Turquía, el sábado 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Khalil Hamra, Archivo)

Una mujer de la comunidad palestina llora en una protesta en apoyo del pueblo palestino ante el Museo Nacional de Brasilia, el martes 10 de octubre de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo)

Manifestantes muestran fotos y pancartas en la Vigilia de la Comunidad Judía por las víctimas israelíes, en Londres, el lunes 9 de octubre de 2023, dos días después de que combatientes de Hamas emprendieran un ataque contra Israel desde varios frentes. Los carteles dicen "Yo apoyo a Israel" y "Asesinados". (AP Foto/Kin Cheung, Archivo)

Manifestantes sostienen banderas palestinas en una protesta contra los ataques aéreos israelíes sobre Gaza y para mostrar solidaridad con el pueblo palestino, en Barcelona, España, el domingo 8 de octubre de 2023. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo)

Gente con banderas y pancartas durante una marcha en apoyo de Israel, el domingo 8 de octubre de 2023 en Las Vegas. Los carteles dicen "Israel en nuestros corazones" y "Ahora más que nunca, ¡el pueblo de Israel vive!". (AP Foto/John Locher, Archivo)

Un hombre se enjuga las lágrimas durante un evento organizado en apoyo de Israel en su lucha contra milicianos de Hamas, el lunes 9 de octubre de 2023 en la Congregación Beth Yeshurun en Houston. ( Jon Shapley/Houston Chronicle via AP, Archivo)

Un manifestante propalestino pasa junto a partidarios de Israel reunidos cerca del consulado israelí en Nueva York, el lunes 9 de octubre de 2023, tras un ataque a Israel de milicianos de Hamas. (AP Foto/Craig Ruttle, Archivo)

Miembros de la organización judía ortodoxa Chabad-Lubavitch escuchan una plegaria en una vigilia en solidaridad con Israel el lunes 9 de octubre de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Andrés Kudacki, Archivo)

Mujeres reunidas para protestar contra los ataques aéreos israelíes sobre Gaza, en la Puerta del Sol de Madrid, España, el lunes 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Paul White, Archivo)

Partidarios de la Fundación Palestina Pakistán queman réplicas de banderas de Israel y Estados Unidos mientras corean lemas contra los ataques aéreos israelíes en Gaza, en una manifestación para solidarizarse con el pueblo palestino, en Karachi Pakistán, el domingo 8 de octubre de 2023. (AP Foto/Ikram Suri, Archivo)