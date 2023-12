AP Fotos: Las imágenes de 2023 muestran violencia y efervescencia en América Latina

Haitianos detenidos a la espera de ser deportados, observan desde el interior de un vagón policial en el puente fronterizo entre Dajabon, en República Dominicana, y Haití, el 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Ricardo Hernández) Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved

Un transbordador navega por un tramo del río Amazonas afectado por la grave sequía, cerca de Manacapuru, Brasil, el 27 de septiembre de 2023. (AP Foto/Edmar Barros)

Los cadáveres de policías asesinados descansan apoyados contra un muro en El Papayo, en el estado de Guerrero, México, el 23 de octubre de 2023. El jefe de la policía local y 12 agentes fueron abatidos en una brutal emboscada en la víspera. (AP Foto/Bernardino Hernández)

Un turista llega en un auto clásico estadounidense a un espectáculo de cabaret en el Tropicana, en La Habana, Cuba, el 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Los novios Isaac Medina (centro) y Jazmin González observan un inusual eclipse solar antes de la ceremonia de su boda, en Mérida, México, el 14 de octubre de 2023. (AP Foto/Martín Zetina)

Un manifestante vestido como el Guasón, un villano de Batman, sostiene una bandera panameña durante una protesta contra el contrato entre el gobierno y la empresa minera candiense First Quantum, en la Ciudad de Panamá, el 31 de octubre de 2023. Semanas después, la Corte Suprema del país determinó que el contrato era inconstitucional. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Aficionados del Boca Juniors argentino se reúnen en la playa de Copacabana en la víspera de la final de la Copa Libertadores contra el Fluminense, en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de noviembre de 2023. (AP Foto/Bruna Prado)

Residentes asisten a la vigilia por los muertos durante los disturbios por la destitución del presidente Pedro Castillo, en Juliaca, Perú, el 10 de enero de 2023. (AP Foto/José Sotomayor)

Varias personas nadan en el río Renaico bajo un cielo cubierto del humo causado por los incendios, en Renaico, Chile, el 4 de febrero de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix)

Vecinos y familiares de Máximo Jerez, un niño de 11 años que murió cuando al menos un pistolero atacó la fiesta de su cumpleaños, destruyen la vivienda del supuesto agresor, en el vecindario de Los Pumitas, en Rosario, Argentina, el 6 de marzo de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un soldado traslada un perro rescatado de entre los escombros de los edificios destruidos por un letal deslave que sepultó docenas de viviendas en Alausi, Ecuador, el 27 de marzo de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Un vendedor de verduras espera clientes en la Feria de Ramos, en El Alto, Bolivia, el 2 de abril de 2023. La feria, que comenzó como una forma de recrear los mercados de animales descritos en los textos bíblicos, está dominada ahora por intercambios comerciales informales de todo tipo. (AP Foto/Juan Karita)

Deportistas compiten en un partido de fútbol durante los Juegos Indígenas, en la comunidad tapirema de Peruibe, Brasil, el 22 de abril de 2023. (AP Foto/Andre Penner)

El luchador mexicano Cinta De Oro observa un cuadro de la serie "Nenúfares" de Claude Monet durante la inauguración de la exposición "Monet: Luces del Impresionismo", en el Museo Nacional de Arte, en la Ciudad de México, el 26 de abril de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)

El procesado del litio en una piscina de salmuera en la mina SQM, bajo el sol del desierto de Atacama, en Chile, el 18 de abril de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Migrantes cruzan el Río Bravo para entrar a Estados Unidos, con un bebé dentro de una maleta, vistos desde Matamoros, México, el 10 de mayo de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)

Un migrante habla con efectivos de la Guardia Nacional de Texas, que esperan detrás de una cerca de alambre de espino, en la orilla del Río Bravo, vistos desde Matamoros, México, el 11 de mayo de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)

Migrantes haitianos vadean un río mientras cruzan la selva del Darién desde Colombia a Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, el 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Agentes de la policía forman al otro lado de una ventana rota por partidarios del presidente saliente, Jair Bolsonaro, que irrumpieron en el palacio presidencial de Planalto en un supuesto intento de devolverle el poder por la fuerza, en Brasilia, Brasil, el 8 de enero de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

El líder indígena Cacique Raoni y el nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en el palacio presidencial de Planalto tras la ceremonia de toma de posesión de Lula, en Brasilia, Brasil, el 1 de enero de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Pescadoras y pescadores recogen una red ante la costa de Chuao, Venezuela, el 7 de junio de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix)

Los restos mortales de Pelé, el as brasileño del fútbol, durante la capilla ardiente habilitada en el estadio Vila Belmiro, en Santos, Brasil, el 2 de enero de 2023. (AP Foto/Andre Penner)

Partidarios del líder opositor Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y que enfrenta cargos por terrorismo, protestan contra su detención bloqueando una carretera en Santa Cruz, Bolivia, el 3 de enero de 2023. (AP Foto/Juan Karita)

Un manifestante contrario al gobierno, que viajó a la capital para participar en una marcha contra la presidenta, Dina Boluarte, es detenido durante enfrentamientos, en Lima, Perú, el 19 de enero de 2023. (AP Foto/Martín Mejía)

Aficionados a la música asisten al festival "Here we are", celebrado durante el mes de la historia de la mujer, en Montevideo, Uruguay, el 19 de marzo de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico)

Manifestantes que exigen la celebración inmediata de elecciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la disolución del Congreso, bloquean una carretera en Laramani, Perú, el 31 de enero de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd)

La cuidadora Adriana Ayala posa para una selfie con su perro policía durante una exhibición con motivo del 212do aniversario de la independencia de Paraguay de España, en Asunción, el 14 de mayo de 2023. (AP Foto/Jorge Sáenz)

El volcán Popocatepetl arroja ceniza y vapor, visto desde Santiago Xalitzintla, México, el 24 de mayo de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)

Dos niñas bailan durante el rito de madurez Wyra'whaw, en el centro de rituales Ramada, en la aldea de Tenetehar Wa Tembe, en el territorio indígena de Alto Rio Guama, en el estado brasileño de Pará, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

Una participante espera entre bastidores a ser presentada en el concurso de belleza Miss Cholita Paceña 2023, en Valle de La Luna, a las afueras de La Paz, Bolivia, el 23 de junio de 2023. (AP Foto/Juan Karita)

Estudiantes esperan en el aula la llegada de su profesor, en la escuela mixta Wesleyenne Regard Divin, en Puerto Príncipe, Haití, el 1 de junio de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Una manifestante antigubernamental, disfrazada de Barbie y con un arma falsa en la mano, participa en una protesta para exigir la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte; la convocatoria de elecciones presidenciales y justicia para los asesinados durante las protestas contra la destitución del expresidente Pedro Castillo, en Lima, Perú, el 22 de julio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía)

Residentes y ambientalistas observan cómo una cría de tortuga marina laúd se dirige al océano tras ser liberada por ecologistas, en la playa de La Sabana, Venezuela, el 16 de julio de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Polícias custodian el edificio de la Corte Electoral bajo la lluvia durante una protesta en favor del proceso electoral, en la Ciudad de Guatemala, el 8 de julio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo)

Residentes lloran junto al cadáver de un hombre, asesinado en circunstancias desconocidas, en una calle en Durán, Ecuador, el 21 de julio de 2023, en medio de un repunte de la violencia que las autoridades atribuyen a disputas entre grupos del crimen organizado. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Niños disfrazados de soldado esperan el inicio del desfile militar del Día de la Independencia, en Bogotá, Colombia, el 20 de julio de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

Taylor Swift actúa en el estadio Monumental durante un concierto de su gira Eras, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2023. Miles de "swifties" asistieron al primer concierto de la superestrella en el país. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile muestran imágenes de cartón de sus familiares en una marcha para recordar la llamada "Operación Colombo", por la que las fuerzas de la dictadura del general Augusto Pinochet ejecutaron a cientos de disidentes, en Santiago, Chile, el 22 de julio de 2023. (AP Foto/Esteban Félix)

Un devoto vestido con un traje de plumas, toca el acordeón en un tributo a Saint Francisco Solano por una petición cumplida, durante una procesión en honor al santo, en Emboscada, Paraguay, el 24 de julio de 2023. (AP Foto/Jorge Sáenz)

Un cerdo, cubierto con una película verde y densa que crece en el lago Maracaibo, olfatea el suelo en busca de alimento cerca de la orilla del río, en Venezuela, el 10 de agosto de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Catia Lattouf posa para una fotografía con los colibríes que cuida en su departamento, convertido en una clínica improvisada para estas diminutas aves, en la Ciudad de México, el 7 de agosto de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)

Los caimanes se concentran en las orillas del río Bento Gomes, prácticamente seco, en los humedales de Pantanal, cerca de Pocone, en el estado brasileño de Mato Grosso, el 15 de noviembre de 2023. (AP Foto/Andre Penner)

Suibel Gonzales (izquierda) y su madre, Lidia Huayllas, dos mujeres aymara que se ganan la vida como guías de montaña, caminan por el glaciar Huayna Potosi, en las afueras de El Alto, Bolivia, el 5 de noviembre de 2023. (AP Foto/Juan Karita)

Un agente de policía agarra a un hombre herido durante enfrentamientos violentos entre bandas, mientras se alejan de la zona en una mototaxi, en el distrito de Carrefour-Feuilles de Puerto Príncipe, Haití, el 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph)

El candidato a la presidencia de Argentina Javier Mile sostiene una motosierra durante

Policías custodian un supermercado bajo una nevada tras reportes de intentos de asalto al establecimiento, en Bariloche, Argentina, el 23 de agosto de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una migrante venezolana ríe mientras bromea con su esposo, quien le entregó un ramo de flores recolectado en un campo cercano, mientras esperan junto a las vías con la esperanza de subir a un tren de mercancías hacia el norte, en Huehuetoca, México, el 20 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes que esperan llegar a Estados Unidos, sentados sobre un tren de mercancías que se dirige al norte, en Irapuato, México, el 23 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de policía, patrullan sobre el cazo de una excavadora mientras tratan de retirar las barricadas callejeras durante una operación de seguridad contra el crimen organizado en la favela de Maré, en Río de Janeiro, el 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved