AP Fotos: La superluna de agosto fue la primera de las cuatro de este año

Un teleférico se dirige hacia el Pan de Azúcar mientras la superluna se eleva en el cielo nocturno en Río de Janeiro, el lunes 19 de agosto de 2024. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Una superluna se eleva sobre el horizonte del lago Michigan mientras una persona camina en Milwaukee, Wisconsin, el lunes 19 de agosto de 2024. (John Hart/Wisconsin State Journal via AP) Wisconsin State Journal

La superluna se eleva detrás del complejo histórico de las pirámides de Guiza, cerca de El Cairo, Egipto, el lunes 19 de agosto de 2024. (AP Foto/Amr Nabil) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas camina delante de una superluna creciente en el Observatorio Griffith de Los Ángeles, el lunes 19 de agosto de 2024. (AP Foto/Richard Vogel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La superluna se eleva por detrás de un edificio en Berlín, el lunes 19 de agosto de 2024. (AP Foto/Markus Schreiber) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Chicas alemanas de vacaciones en Portugal reaccionan al fuerte viento mientras observan una superluna casi llena elevarse sobre el río Tajo desde el tejado el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa, el domingo 18 de agosto de 2024. (AP Foto/Armando Franca) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Nubes flotan junto a una superluna sobre el río Jhelum en Srinagar, Cachemira, región controlada por India, lunes 19 de agosto de 2024. (AP Foto/Mukhtar Khan) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una estatua de Mercurio y la superluna se ven en el Kastellet de Copenhague el lunes 19 de agosto de 2024. (Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix via AP) RitzauScanpix

La superluna sale por detrás del Templo de Poseidón en Cabo Sounio, al sur de Atenas, el lunes 19 de agosto de 2024. (AP Foto/Michael Varaklas) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La superluna se ve sobre la catedral de Smolny en San Petersburgo, Rusia, el martes 20 de agosto de 2024, con un letrero publicitario que muestra a un soldado ruso, participante en la operación militar en Ucrania, en primer plano. (AP Foto/Dmitri Lovetsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una superluna casi llena brilla detrás de la vegetación en Cesarea, Israel, el lunes 19 de agosto de 2024. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La superluna se eleva detrás del santuario de la Cúpula de la Roca en la complejo de la mezquita de Al Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 19 de agosto de 2024. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.