AP Fotos: La semana en imágenes: América Latina y el Caribe

Una mujer asiste a un evento para celebrar la danza tradicional conocida como "Casino en rueda", en la que las parejas bailan en un gran círculo cambiando de pareja mientras se mueven al ritmo de la música, en La Habana, Cuba, el sábado 28 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una persona disfrazada de gorila empuja a una mujer en una jaula mientras compiten por diversión en la carrera de San Silvestre, en Sao Paulo, el martes 31 de diciembre de 2024. La carrera, de 15 kilómetros, se realiza cada año en la víspera de Año Nuevo. (AP Foto/Ettore Chiereguini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) asisten a un evento para conmemorar el 31er aniversario del levantamiento zapatista en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el sábado 28 de diciembre de 2024. (AP Foto/Isabel Mateos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un migrante carga a un niño en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, el jueves 2 de enero de 2025, como parte de una caravana de migrantes que trata de llegar a la frontera con Estados Unidos. (AP Foto/Edgar H. Clemente) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una pareja se besa bajo los fuegos artificiales que cubren el cielo de la playa de Copacabana, en la celebración de Año Nuevo en Río de Janeiro, el miércoles 1 de enero de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Taty Almeida, miembro de las Madres de Plaza de Mayo, participa en una protesta frente a la Secretaría de Derechos Humanos contra los despidos en el organismo propuestos por el gobierno de Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 27 de diciembre de 2024.(AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Familiares y amigos lloran frente a los féretros de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, dos de los cuatro niños desaparecidos después de un partido de fútbol en diciembre, en su velorio en la casa de la familia, en Guayaquil, Ecuador, el miércoles 1 de enero de 2025. (AP Foto/Cesar Munoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Corredores compiten en la carrera de San Silvestre en Sao Paulo, el martes 31 de diciembre de 2024. La carrera, de 15 km, se realiza cada año en la víspera de Año Nuevo. (AP Foto/Ettore Chiereguini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Briceno Medina y su abuelo, Gerardo Medina, se relajan en la orilla del río Paraná en Villa Gobernador Gálvez, Argentina, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una calle oscurecida durante un apagón en San Juan, Puerto Rico, tras la puesta del sol del martes 31 de diciembre de 2024. (AP Foto/Alejandro Granadillo) Alejandro Granadillo