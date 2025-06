AP Fotos: La relación entre Trump y Elon Musk se desmorona

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con Elon Musk mientras el hijo de Musk, X Æ A-Xii, observa a su llegada en el helicóptero presidencial Marine One al Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, el 13 de abril de 2025. (AP Foto/José Luis Magana, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Elon Musk, sale de un almuerzo entre el presidente estadounidense Donald Trump y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en el Palacio Real de Riad, Arabia Saudí, el 13 de mayo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Elon Musk, a la izquierda, estrecha la mano del presidente de EEUU, Donald Trump, en la final del campeonato de lucha libre de la NCAA, el 22 de marzo de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, escucha mientras Elon Musk habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 11 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved