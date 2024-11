AP Fotos: Inundaciones en España

Coches apilados tras las inundaciones en Utiel, España, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Coches apilados tras las inundaciones en Utiel, España, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas caminan por las calles inundadas de Valencia, España, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer mira desde su balcón mientras los vehículos quedan atrapados en la calle durante las inundaciones en Valencia, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Residentes observan los coches apilados tras ser arrastrados por las inundaciones en Valencia, España, miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas caminan por las calles inundadas de Valencia, España, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Residentes observan los coches apilados tras ser arrastrados por las inundaciones en Valencia, España, miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre observa varios coches arrastrados por el agua, después de que las inundaciones antecedidas por fuertes lluvias provocaran el desbordamiento del río en la localidad de Álora, Málaga, España, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Gregorio Marrero) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre se encuentra entre coches apilados tras las inundaciones en Valencia, España, jueves 31 de octubre de 2024. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la Guardia Civil española transportan el cuerpo de una persona fallecida durante las inundaciones en Valencia, España, el jueves 31 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre permanece junto a coches apilados tras las inundaciones en Valencia, España, el jueves 31 de octubre de 2024. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer camina junto a un coche apilado después de una inundación en Valencia, España, jueves, 31 de octubre de 2024. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas recogen productos en un supermercado afectado por las inundaciones en Valencia, España, el jueves 31 de octubre de 2024. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre enfrente de casas afectadas por las inundaciones en Utiel, España, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la policía local reaccionan ante la noticia de la muerte de uno de sus compañeros en las inundaciones de Valencia, España, jueves 31 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre limpia su casa afectada por las inundaciones en Utiel, España, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre limpia su casa afectada por las inundaciones en Utiel, España, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.