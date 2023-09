AP Fotos: Hace 50 años, el ejército de Chile derrocó al presidente y todo cambió

El exiliado chileno José Adán Illesca posa para un retrato en Ciudad de México el martes 1 de agosto de 2023. Illesca, de 74 años, fue miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y pasó a ser un exiliado político en 1975 cuando salió de un campo de concentración y fue expulsado de Chile, aterrizando en México, después del golpe militar del general Augusto Pinochet que terminó con el gobierno de Salvador Allende, quien se suicidó, el 11 de septiembre de 1973. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante con un tirachinas disparado a la policía en Santiago, Chile, en septiembre de 1989. (AP Foto/Marco Ugarte)

El cuerpo del presidente depuesto Salvador Allende es trasladado al Panteón General por la avenida principal de la Alameda en Santiago, Chile, el 4 de septiembre de 1990, para volver a ser enterrado con honores presidenciales. Los restos de Allende fueron enterrados por primera vez en una tumba sin identificar en Viña del Mar tras 17 años. (AP Foto/Marco Ugarte)

Ataúd abierto del general Augusto Pinochet durante su velorio en la Escuela Militar en Santiago, Chile, el 11 de diciembre de 2006. Pinochet, que dirigió Chile desde 1973 a 1990 tras un golpe militar, murió por complicaciones cardiacas a la edad de 91 años. (AP Foto/Marco Ugarte)

En esta imagen de archivo, el presidente de Chile, Salvador Allende, saluda desde un vehículo descapotable mientras el general Augusto Pinochet avanza a caballo a la izquierda, en Santiago, Chile, el 21 de mayo de 1972. (AP Foto/archivo)

En esta imagen de archivo, soldados y bomberos sacan el cuerpo del presidente chileno Salvador Allende, envuelto en un poncho boliviano, del palacio presidencial de La Moneda tras un bombardeo durante el golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, en Santiago, Chile, el 11 de septiembre de 1973. (AP Foto/El Mercurio, archivo)

Una multitud marcha por la avenida Matta para protestar contra la dictadura del general Augusto Pinochet, en Santiago, Chile, en noviembre de 1982. (AP Foto/Marco Ugarte)

El exiliado chileno Sergio Naranjo muestra su antiguo pasaporte chileno con una inscripción que dice "válido solo para salir del país" en Ciudad de México, el jueves 3 de agosto de 2023. Naranjo, de 69 años, fue miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y pasó a ser un exiliado político el 17 de mayo de 1975 cuando salió de un centro de detención y fue expulsado de Chile, aterrizando en México, después del golpe militar del general Augusto Pinochet que terminó con el gobierno de Salvador Allende, quien se suicidó, el 11 de septiembre de 1973. (AP Foto/Marco Ugarte)

La policía arroja una mezcla de agua y gases lacrimógenos a miembros del Movimiento Contra la Tortura de Sebastián Acevedo, en el exterior del diario El Mercurio, en el centro de Santiago, Chile, el 24 de noviembre de 1983. (AP Foto/Marco Ugarte)

Mujeres protestan mostrando fotos de familiares desaparecidos tras su detención, en la principal plaza de Santiago, Chile, en 1983. (AP Foto/Marco Ugarte)

Soldados del ejército detienen a periodistas durante una manifestación pacífica en la avenida de la Alameda, en el centro de Santiago, Chile, el 20 de mayo de 1986. (AP Foto/Marco Ugarte)

La exiliada chilena Ivonne Saz posa para la foto en Ciudad de México el martes 8 de agosto de 2023. Saz, de 75 años, fue miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile y pasó a ser un exiliado político en 1975 cuando salió de un centro de detención y fue expulsado de Chile, aterrizando en México, después del golpe militar del general Augusto Pinochet que terminó con el gobierno de Salvador Allende, quien se suicidó, el 11 de septiembre de 1973. (AP Foto/Marco Ugarte)

El general Augusto Pinochet sale de su casa, rodeado de guardas de seguridad, en Santiago, Chile, el 7 de septiembre de 1986, un día después de sobrevivir a un intento de asesinato del grupo guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez. (AP Foto/Marco Ugarte)