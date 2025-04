AP Fotos: Escenas del Vaticano tras la muerte del papa Francisco

Fieles abandonan la plaza de San Pedro del Vaticano, tras rezar el rosario por el difunto papa Francisco, el 21 de abril de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin (izquierda), reza en frente del cuerpo del papa Francisco, dispuesto para el velatorio en su capilla privada en el Vaticano, el 21 de abril de 2025.

El cuerpo del papa Francisco, en la capilla ardiente instalada en el interior de su capilla privada en el Vaticano, el 21 de abril de 2025. De izquierda a derecha, el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re; un obispo no identificado; el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; el maestro de las Ceremonias Litúrgicas Pontificias, el arzobispo Diego Giovanni Ravelli; el cardenal camarlengo, Kevin Joseph Farrell, y el maestro de ceremonias Lubomir Welnitz.

Una mujer sostiene un cartel con una foto del papa Francisco y la frase (en italiano) "Adiós Francisco. Gracias santidad. Hoy todo el pueblo llora por ti", en la plaza de San Pedro del Vaticano luego de que el cardenal camarlengo, Kevin Joseph Farrell, anunció la muerte del pontífice argentino, el 21 de abril de 2025.

Peregrinos cargan con una cruz en la Plaza de San Pedro del Vaticano luego de que el cardenal camarlengo, Kevin Joseph Farrell, anunció la muerte del papa Francisco, el 21 de abril de 2025.

