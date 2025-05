AP Fotos: Elon Musk deja la Casa Blanca tras un turbulento intento de recortar el gasto del gobierno

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con Elon Musk mientras el hijo de Musk, X Æ A-Xii, observa a su llegada en el helicóptero presidencial Marine One al Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, el 13 de abril de 2025. (AP Foto/José Luis Magana, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Elon Musk, sale de un almuerzo entre el presidente estadounidense Donald Trump y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en el Palacio Real de Riad, Arabia Saudí, el 13 de mayo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Elon Musk, a la izquierda, estrecha la mano del presidente de EEUU, Donald Trump, en la final del campeonato de lucha libre de la NCAA, el 22 de marzo de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, escucha mientras Elon Musk habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 11 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Elon Musk muestra su camiseta con la inscripción "DOGE" a los medios de comunicación mientras camina por el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington, el 9 de marzo de 2025. (AP Foto/José Luis Magana, Archivo)

ARCHIVO - El director general de Google, Sundar Pichai, y el magnate Elon Musk observan la 60ma investidura presidencial en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos en Washington, el 20 de enero de 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Pool, Archivo)

ARCHIVO - Elon Musk lleva en hombros a su hijo X Æ A-Xii tras llegar en el avión presidencial Air Force One con el presidente Donald Trump, que no aparece en la foto, al Aeropuerto Internacional de Miami, el 12 de abril de 2025, en Miami, Florida. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Elon Musk levanta los brazos mientras el presidente electo Donald Trump habla en un mitin previo a la 60ma investidura presidencial, el 19 de enero de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Elon Musk gesticula mientras el presidente Donald Trump se dirige a una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, en Washington, el 4 de marzo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, y el director general de Tesla, Elon Musk, hablan con periodistas mientras están sentados en un Tesla Model S rojo en el jardín sur de la Casa Blanca, el 11 de marzo de 2025, en Washington. (Pool vía AP, Archivo)

ARCHIVO - Elon Musk, en el centro, escucha al presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el 30 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Elon Musk sostiene una motosierra que le regaló el presidente argentino Javier Milei, a la derecha, al llegar a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en el Gaylord National Resort & Convention Center, el 20 de febrero de 2025, en Oxon Hill, Maryland. (AP Foto/José Luis Magana, Archivo)