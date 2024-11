AP Fotos: Elecciones en Estados Unidos

Un trabajador electoral procesa las boletas enviadas por correo para la elección general de 2024 en el Almacén Electoral de Filadelfia, el martes 5 de noviembre, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, izquierda, reacciona mientras promueve el voto por teléfono en las oficinas del Comité Nacional Demócrata el día de la elección, el martes 5 de noviembre de 2024, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El candidato presidencial republicano y expresidente, Donald Trump, habla después de votar el día de la elección en el centro recreativo Morton and Barbara Mandel, el martes 5 de noviembre de 2024, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Evan Vucci)

En esta foto proporcionada por la NASA, de izquierda a derecha, los astronautas Butch Wilmore, Suni Williams, Nick Hague y Don Pettit muestran sus calcetines con la bandera de Estados Unidos en la Estación Espacial Internacional, el día de la elección, el martes 5 de noviembre de 2024. (NASA vía AP)

Una trabajadora ajusta las banderas en el escenario antes de la fiesta de observación de la noche electoral a favor del candidato presidencial republicano y expresidente, Donald Trump, el martes 5 de noviembre de 2024, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El candidato presidencial republicano y expresidente, Donald Trump, llega a una fiesta de observación de la noche electoral en el Centro de Convenciones de Palm Beach, el miércoles 6 de noviembre de 2024, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Evan Vucci)

Un grupo de simpatizantes observan los resultados en una fiesta de observación de la noche electoral a favor del candidato presidencial republicano y expresidente, Donald Trump, en el Centro de Convenciones de Palm Beach, el miércoles 6 de noviembre de 2024, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Evan Vucci)

Una joven sostiene un letrero de "Votantes Negros a favor de Harris-Walz" afuera de la fiesta de observación de la noche electoral a favor de la candidate presidencial demócrata y vicepresidenta Kamala Harris en la Universidad Howard, el martes 5 de noviembre de 2024, en Washington. (AP Foto/Terrance Williams)

Un grupo de simpatizantes observan los resultados en una fiesta de observación de la noche electoral a favor de la candidata presidencial demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, el martes 5 de noviembre de 2024, en el campus de la Universidad Howard en Washington. (AP Foto/Susan Walsh)