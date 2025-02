AP Fotos: El primer día de la invasión rusa de Ucrania capturado en imágenes

En esta imagen distribuida por la oficina de prensa de la presidencia de Ucrania, el presidente, Volodymyr Zelenskyy (centro), asiste a una reunión de emergencia con representantes del gobierno, del sector de defensa y económicos, en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (Oficina de prensa de la presidencia de Ucrania vía AP) Ukrainian Presidential Press Office

Una mujer, con su hijo en brazos, sentada en un bus antes de abandonar Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de policía toma una foto de los daños causados por un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas se reúnen en un refugio durante un bombardeo ruso, en Mariúpol, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Soldados ucranianos, en vehículos blindados de tropas por una carretera en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre retira escombros de un almacén en llamas alcanzado por un bombardeo ruso a las afueras de Mariúpol, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Sergei Grits) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Svyatoslav, de 6 años, juega con su tablet en un sótano empleado como refugio antiaéreo en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

La imagen de una mujer se refleja en un espejo mientras espera con sus hijos en un refugio durante un bombardeo ruso, en Mariúpol, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Dos niños se dan la mano antes de subir a un tren, en una estación en Kramatorsk, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer toma a su hija en brazos en un sótano empleado como refugio antiaéreo en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer y un niño miran a través de la ventana del bus en el que se marchan de Sievierodonetsk, en la región de Luhansk, en el este de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer espera para tomar un tren y marcharse de Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Vehículos bloquean una carretera mientras la población trata de abandonar la capital de Ucrania, Kiev, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Una columna de humo sale de un puesto de defensa antiaérea tras un ataque aéreo ruso en Mariúpol, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas descansan en el metro de Kiev, utilizado como refugio antiaéreo, en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre, con un perro en brazos, pasa por delante de una vivienda dañada en un bombardeo ruso, en Mariúpol, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer con un bebé en brazos sube a un bus para salir de Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas caminan por el metro para tomar un tren en su intento por salir de la capital de Ucrania, Kiev, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de policía inspeccionan la zona donde se produjo un presunto ataque aéreo ruso, en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer pasa junto a una estructura dañada por un bombardeo ruso, en Mariúpol, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Evgeniy Maloletka, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Un supuesto ataque aéreo ruso provoca fuego y humo cerca de un edificio militar en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved