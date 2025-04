AP Fotos: Cristianos de todo el mundo celebran la Pascua con todo y aparición sorpresa del papa

Cristianos ortodoxos de Etiopía sostienen veladoras durante la ceremonia del Fuego Santo en el poblado de monjes etíopes de Deir Al Sultan, el sábado 19 de abril de 2025, en Jerusalén. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press All rights reserved

Una cristiana ortodoxa asiste a la misa de Pascua que marca el fin de la Semana Santa en la iglesia patriarcal de San Jorge, el domingo 20 de abril de 2025, en Estambul. (AP Foto/Emrah Gurel)

El patriarca ecuménico Bartolomeo I, líder espiritual de los cristianos ortodoxos, oficia la misa de Pascua, con la que llega al fin la Semana Santa, en la iglesia patriarcal de San Jorge, el domingo 20 de abril de 2025, en Estambul. (AP Foto/Emrah Gurel)

Personas hacen fila para besar una estatua durante las celebraciones de la Pascua Judía, el domingo 20 de abril de 2025, en Járkiv, Ucrania. (AP Foto/George Ivanchenko)

Una mujer enciende una veladora durante la celebración de la Pascua ortodoxa en la iglesia de San Juan, el domingo 20 de abril de 2025, en Járkiv, Ucrania. (AP Foto/George Ivanchenko)

Una mujer asiste a la misa de la Pascua ortodoxa en la catedral armenia, el sábado 19 de abril de 2025, en Bucarest, Rumania. (AP Foto/Andreea Alexandru)

Católicos cargan una estatua de Jesucristo durante una procesión de Pascua, el domingo 20 de abril de 2025, en el Casco Viejo de la Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matias Delacroix)

El padre Henadii bendice a una niña y una canasta de Pascua durante las celebraciones de la Pascua Ortodoxa en la iglesia ortodoxa de San Juan, el domingo 20 de abril de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/George Ivanchenko)

El padre Konstantin, a la derecha, bendice los pasteles y huevos pintados tradicionales de la Pascua en preparación a las celebraciones de Pascua fuera de la Catedral de la Epifanía, el sábado 19 de abril de 2025, en Moscú. (AP Foto/Pavel Bednyakov)

Una mujer enciende una vela durante la celebración de la Pascua ortodoxa, en la iglesia ortodoxa de San Juan, el domingo 20 de abril de 2025, en Járkiv, Ucrania. (AP Foto/George Ivanchenko)

Mujeres con atuendos y sombreros decorados participan en el desfile anual de Pascua frente a la Catedral de San Patricio, el domingo 20 de abril de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Andres Kudacki)

Un vendedor jala una oveja para vender en un mercado callejero un día antes de que los cristianos ortodoxos de Etiopía celebren el domingo de Pascua, el sábado 19 de abril de 2025, en Adís Abeba, Etiopía. (AP Foto)

Cristianos de la misión africana Legio María asisten a la misa de Pascua en el asentamiento de Kibera, el sábado 19 de abril de 2025, en Nairobi, Kenia. (AP Foto/Brian Inganga)

El padre Henadii bendice canastas de Pascua durante la celebración de la Pascua ortodoxa, en la iglesia ortodoxa de San Juan, el domingo 20 de abril de 2025, en Járkiv, Ucrania. (AP Foto/George Ivanchenko)

Un niño descansa la cabeza durante la misa de la Pascua ortodoxa en la catedral armenia, el sábado 19 de abril de 2025, en Bucarest, Rumania. (AP Foto/Andreea Alexandru)

Católicos filipinos encienden veladoras como parte de las ceremonias del domingo de Pascua en la capilla de San Pedro, el domingo 20 de abril de 2025, en Quezon City, Filipinas. (AP Foto/Basilio Sepe)

Dos mujeres cargan canastas con pastelillos y huevos pintados tradicionales de la Pascua mientras los feligreses esperan a recibir la bendición de un sacerdote ruso ortodoxo en preparación para las celebraciones de la Pascua en el Monasterio de San Boris y Gleb, el sábado 19 de abril de 2025, en Dmitrov, Rusia. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko)

Una peregrina cristiana posa la cabeza mientras ora durante la misa del Domingo de Pascua en la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar en donde según la tradición, Jesús fue crucificado y enterrado, el domingo 20 de abril de 2025, en Jerusalén. (AP Foto/Mahmoud Illean)

Católicos cargan una estatua de Jesucristo durante una procesión de Pascua en Casco Viejo, el domingo 20 de abril de 2025, en Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matias Delacroix)

Ucranianos católicos celebran la Pascua en la catedral, el domingo 20 de abril de 2025, en Ukrainian Roman Catholic believers celebrate Easter in a cathedral in Kropivnitski, en el este de Ucrania. (AP Foto/Dan Bashakov)

Feligreses se reúnen para la misa de Pascua dentro de las ruinas de la iglesia de San Jorge, la cual resultó dañada por un ataque aéreo israelí, el domingo 20 de abril de 2025, en Derdghaiya, en el sur de Líbano. (AP Foto/Hassan Ammar)

El papa Francisco recorre la Plaza de San Pedro a bordo de su papamóvil después de la misa de Pascua que ofició el cardenal Angelo Comastri, el domingo 20 de abril de 2025, en Ciudad del Vaticano. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Cristianos asisten a la misa de Pascua en la Catedral de San Juan, el domingo 20 de abril de 2025, en Peshawar, Pakistán. (AP Foto/Muhammad Sajjad)

El líder de la Iglesia Ortodoxa de Lituania oficial la misa de Pascua en la Iglesia Ortodoxa del Espíritu Santo, el domingo 20 de abril de 2025, en Vilna, Lituania. (AP Foto/Mindaugas Kulbis)

El patriarca ecuménico Bartolomeo I, a la derecha, líder espiritual de los cristianos ortodoxos, oficia la misa del Domingo de Pascua que conmemora el fin de la Semana Santa, en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, el domingo 20 de abril de 2025, en Estambul. (AP Foto/Emrah Gurel)

El decano del Colegio de Cardenales, Giovanni Battista Re bautiza a una mujer durante la misa de Pascua dentro de la Basílica de San Pedro, el sábado 19 de abril de 2025, en el Vaticano. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Cristianos ortodoxos asisten a la misa del domingo de Pascua, que marca el fin de la Semana Santa, en la iglesia patriarcal de San Jorge, el domingo 20 de abril de 2025, en Estambul. (AP Foto/Emrah Gurel)