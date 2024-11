AP Fotos: Colección de fotografías sobre la inmigración hacia EEUU

La migrante venezolana Lisbeth Contreras abraza a sus hijos mientras cruza el río Suchiate, que marca la frontera entre Guatemala y México, desde Tecún Umán, Guatemala, el sábado 26 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jackson Vargas, que se fue de Venezuela luego de las disputadas elecciones del país sudamericano, sostiene a su hija en la costa de Necocli, Colombia, mientras ahorra para atravesar la región del Darién, el lunes 14 de octubre de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix)

Migrantes salen de Tapachula, México, con la esperanza de llegar a la frontera norte del país y finalmente a Estados Unidos, el martes 5 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)

La venezolana Araceli Cortez sentada en una vía de tren junto a un campamento migrante donde se ha refugiado temporalmente mientras espera por una cita de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el miércoles 30 de octubre de 2024, en la Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)

La migrante salvadoreña María García y su novio cruzan el río Suchiate, que marca la frontera entre Guatemala y México, desde Tecún Umán, Guatemala, el lunes 28 de octubre de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix)

Migrantes caminan por la autopista de Huixtla con la esperanza de llegar a la frontera norte del país y finalmente a Estados Unidos, en Huehuetán, en el sur de México, el miércoles 6 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)

Migrantes esperan en una fila para que los agentes estadounidenses revisen sus documentos para pedir una cita para solicitar asilo, en el puente internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez, México, el viernes 1 de noviembre de 2024. (AP Foto/Christian Chavez)

Un campamento de migrantes en Tapachula, México, con la esperanza de llegar a la frontera norte del país y finalmente a Estados Unidos, el martes 5 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moises Castillo)

Migrantes salen de Tapachula, México, con la esperanza de llegar a la frontera norte del país y finalmente a Estados Unidos, el martes 5 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moises Castillo)

Migrantes salen de Tapachula, México, con la esperanza de llegar a la frontera norte del país y finalmente a Estados Unidos, el martes 5 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)