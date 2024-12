AP Fotos: Aniversario 20 del tsunami del Óceano Índico

Una mujer india llora mientras, junto a otras personas, ofrece homenajes en recuerdo de las víctimas del tsunami de 2004 en el 20º aniversario de la tragedia, en la playa de Marina en Chennai, India, el jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Mahesh Kumar A.) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Familiar de una víctima del tsunami del Océano Índico de 2004 participa en su 20º aniversario en el Parque Conmemorativo del Tsunami en Ban Nam Khem, distrito de Takuapa de la provincia de Phang Nga, sur de Tailandia, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Wason Wanichakorn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un familiar de una víctima del tsunami del Océano Índico de 2004 ofrece flores durante su 20º aniversario en el Parque Conmemorativo del Tsunami en Ban Nam Khem, distrito de Takuapa de la provincia de Phang Nga, sur de Tailandia, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Wason Wanichakorn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre lleva flores para ofrecer en un monumento construido en memoria de los que murieron durante el tsunami del Océano Índico de 2004, en el 20 aniversario de la calamidad en Peraliya, Sri Lanka, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Eranga Jayawardena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares de una víctima del tsunami del Océano Índico de 2004 se abrazan durante su 20º aniversario en el Parque Conmemorativo del Tsunami en Ban Nam Khem, distrito de Takuapa de la provincia de Phang Nga, sur de Tailandia, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Wason Wanichakorn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Indios se reúnen para ofrecer homenajes en recuerdo de las víctimas del tsunami de 2004 en el 20º aniversario de la tragedia, en Marina Beach en Chennai, India, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Mahesh Kumar A.) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Indias ofrecen homenajes en recuerdo de las víctimas del tsunami de 2004 en el 20º aniversario de la tragedia, en Marina Beach en Chennai, India, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Mahesh Kumar A.) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Kumudu Priyantha, superviviente del tsunami, sostiene fotografías de sus tres hijas y su esposa, fallecidas durante el tsunami del Océano Índico de 2004, durante su 20 aniversario en Peraliya, Sri Lanka, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Eranga Jayawardena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer llora mientras reza en una fosa común de víctimas del tsunami del Océano Índico de 2004, en Banda Aceh, Indonesia, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Reza Saifullah) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer ofrece un homenaje en recuerdo de las víctimas del tsunami de 2004 en el 20º aniversario de la tragedia, en Marina Beach en Chennai, India, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Mahesh Kumar A.) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas rezan por sus familiares fallecidos en el tsunami del Océano Índico de 2004 junto a una fosa común durante un acto conmemorativo del 20º aniversario de la catástrofe en Peraliya, Sri Lanka, el jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Eranga Jayawardena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una familiar de una víctima del tsunami del Océano Índico de 2004 llora tras ofrecer flores durante su 20º aniversario en el Parque Conmemorativo del Tsunami en Ban Nam Khem, distrito de Takuapa de la provincia de Phang Nga, sur de Tailandia, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Wason Wanichakorn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de indias ofrecen homenajes en recuerdo de las víctimas del tsunami de 2004 en el 20º aniversario de la tragedia, en Marina Beach en Chennai, India, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Mahesh Kumar A.) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer llora durante una oración para conmemorar los 20 años del tsunami masivo del Océano Índico, en Banda Aceh, Indonesia, el jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Reza Saifullah) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Familiar de una víctima del tsunami del Océano Índico de 2004 participa en su 20º aniversario en el Parque Conmemorativo del Tsunami en Ban Nam Khem, distrito de Takuapa de la provincia de Phang Nga, sur de Tailandia, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Wason Wanichakorn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Dayaratne Halambage muestra un retrato de su hija fallecida durante el tsunami del Océano Índico de 2004 en un acto conmemorativo del 20º aniversario de la calamidad en Peraliya, Sri Lanka, el jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Eranga Jayawardena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer rocía agua sobre una piedra que marca una fosa común de víctimas del tsunami del Océano Índico de 2004 en Banda Aceh, Indonesia, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Reza Saifullah) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares de las víctimas del tsunami ofrecen ofrendas florales en un monumento construido en memoria de los fallecidos durante el tsunami del Océano Índico de 2004 mientras conmemoran el 20º aniversario en Peraliya, Sri Lanka, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Eranga Jayawardena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Familiar de una víctima del tsunami del Océano Índico de 2004 expresa su dolor durante el 20º aniversario en el Parque Conmemorativo del Tsunami en Ban Nam Khem, distrito de Takuapa de la provincia de Phang Nga, en el sur de Tailandia, el jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Wason Wanichakorn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Unas mujeres se consuelan unas a otras mientras visitan una fosa común de víctimas del tsunami del Océano Índico de 2004 durante la conmemoración del 20º aniversario de la catástrofe, en Banda Aceh, Indonesia, el jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Reza Saifullah) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Trabajadores ferroviarios llevan flores para ofrecer en un monumento construido en memoria de los fallecidos durante el tsunami del Océano Índico de 2004, mientras conmemoran el 20 aniversario de la calamidad en Peraliya, Sri Lanka, jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Eranga Jayawardena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un familiar de una víctima del tsunami del Océano Índico de 2004 en la playa de Ban Nam Khem, en el distrito de Takuapa de la provincia de Phang Nga, en el sur de Tailandia, el jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Wason Wanichakorn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre reza ante una fosa común de víctimas del tsunami del Océano Índico de 2004 en Banda Aceh, Indonesia, el jueves 26 de diciembre de 2024. (AP foto/Reza Saifullah) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.