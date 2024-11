AP Fotos: 1.000 días de guerra en Ucrania capturados en imágenes

Doctores militares ucranianos operan a un soldado evacuado del campo de batalla, en un hospital en la región de Donetsk, Ucrania, el 9 de enero de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Valentyna Samoilenko reacciona al ver el cadáver de su hijo Dmytro, de 34 años, en su funeral en Irpin, cerca de Kiev, Ucrania, el 14 de febrero de 2023. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un lanzador de cohetes MSLR BM-21 "Grad" de la 95ta Brigada de Ataque Aéreo de Ucrania dispara contra posiciones rusas en el frente, cerca de Kreminna, Ucrania, el 9 de marzo de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Bomberos extinguen un incendio tras un ataque ruso contra un vecindario residencial en Járkiv, Ucrania, el 10 de febrero de 2024. (AP Foto/Yevhen Titov) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Stanislav, un prisionero de guerra ruso herido, tendido en una cama de un centro de detención en la región ucraniana de Leópolis, el 25 de abril de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una persona ayuda a Liudmila, de 85 años, a subir a un bus tras ser evaciada de Vovchansk, Ucrania, el 12 de mayo de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados ucranianos del Batallón Azov encienden bengalas durante el funeral por un compañero, Ihor Kusochek, en Travkine, en la región de Chernihiv, Ucrania, el 4 de octubre de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Oleksandra Paskal, de 8 años y con una prótesis en una pierna, practica gimnasia rítmica junto a otras niñas de su edad en Chornomorsk, en la región de Odesa, Ucrania, el 16 de mayo de 2024. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados del 3er batallón de asalto de Ucrania vuelan un dron explosivo FPV sobre posiciones rusas en la región de Járkiv, Ucrania, el 25 de agosto de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copos de nieve cubren la fotografía de un soldado muerto, en el centro de Kiev, Ucrania, el 12 de marzo de 2024. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un perro, junto al cuerpo de una anciana muerta dentro de una vivienda en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el 5 de abril de 2022. (AP Foto/Felipe Dana) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre se lanza al vacío desde la ventana de un apartamento en llamas tras un ataque con una bomba guiada rusa en Járkiv, Ucrania, el 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Andrii Marienko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Stanislav, de 40 años, se despide de su hijo David, de 2, y de su esposa Anna, de 35, en un tren con destino Leópolis, en la estación de Kiev, Ucrania, el 3 de marzo de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de jóvenes cadetes esperan el inicio de una ceremonia en el primer día del curso en una escuela militar, en Kiev, Ucrania, el 2 de septiembre de 2024. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas esperan en un refugio subterráneo tras explosiones en Leópolis, en el oeste de Ucrania, el 26 de marzo de 2022. (AP Foto/Nariman El-Mofty) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Un soldado ucraniano, equipado con un traje de protección, muestra como se utiliza un lanzagranadas a las asistentes a una formación para la resistencia nacional dirigido a la población de la región de Járkiv, en Ucrania, el 13 de septiembre de 2024. (AP Foto/Andrii Marienko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En la imagen, el disparo de un tanque del ejército ruso provoca una explosión en un edificio residencial en el 110 de la calle Mytropolytska de Mariúpol, Ucrania, el 11 de marzo de 2022. En la séptima planta del inmueble, dos mujeres mayores, Lydya y Nataliya, quedaron atrapadas en su departamento porque no pudieron bajar al refugio. Fallecieron en la explosión. Los dos cuerpos calcinados fueron enterrados por sus vecinos delante del edificio. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) The Associated Press

Un soldado ucraniano del Batallón de Azov, espera en un punto de estabilización tras regresar del frente herido, cerca de Toretsk, en la provincia ucraniana de Donetsk, el 24 de septiembre de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre corre mientras recupera artículos de una tienda en llamas tras un ataque ruso en Járkiv, Ucrania, el 25 de marzo de 2022. (AP Foto/Felipe Dana) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Familiares y amigos dan el último adiós a Liza, una niña de 4 años muerta en un ataque ruso, en una iglesia ortodoxa en Vinnytsia, Ucrania, el 17 de julio de 2022. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Ancianos son desalojados de un hospicio en la ciudad de Chasiv Yar, en la provincia ucraniana de Donetsk, el 18 de abril de 2022. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Un doctor lleva en brazos a Yana Stepanenko, de 11 años, por un pasillo de un hospital público en Leópolis, Ucrania, el 13 de mayo de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Elena Holovko, sentada entre los escombros tras recibir ayuda para abandonar su casa, que sufrió daños en un ataque con misiles, en Druzhkivka, en el este de Ucrania, el 5 de junio de 2022. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Anastasia Ohrimenko, de 26 años, es consolada por sus familiares mientras llora junto al féretro de su esposo durante su funeal, en Bucha, Ucrania, el 31 de agosto de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Natali Sevriukova reacciona ante la destrucción causada en su edificio de apartamentos por un ataque ruso, en Kiev, Ucrania, el 25 de febrero de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Una anciana ucraniana come una rebanada de pan dentro de la abarrotada estación de tren de Leópolis, el 28 de febrero de 2022, en Leópolis, en el oeste de Ucrania. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Ucranianos esperan debajo de un puente destruido mientras tratan de cruzar el río Irpin, en las afueras de Kiev, Ucrania, el 5 de marzo de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Ucranianos que huyeron de la sitiada ciudad de Mariúpol y otros pasajeros procedentes de Zaporiyia llegan a Leópolis, en el oeste de Ucrania, el 20 de marzo de 2022. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Refugiados que huyen de la guerra en la vecina Ucrania hacen fila en el paso fronterizo de Medyka, en Polonia, el 10 de marzo de 2022. (AP Foto/Daniel Cole) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Una anciana recibe ayuda para cruzar el río Irpin por un camino improvisado por debajo de un puente que fue destruido por las tropas ucranianas para frenar el avance del ejército ruso, mientras los residentes escapan de la localidad de Irpin, en Ucrania, el 5 de marzo de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Tres personas arrojan un cadáver a una fosa común a las afueras de Mariúpol, Ucrania, el 9 de marzo de 2022. La población no puede enterrar a sus seres queridos debido a los intensos bombardeos de las tropas rusas. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores de emergencias y policías ucranianos evacúan a Iryna Kalinina, una embarazada herida de 32 años, de una maternidad que sufrió daños en un ataque aéreo ruso, en Mariúpol, Ucrania, el 9 de marzo de 2022. El bebé nació muerto y, media hora después, Iryna falleció también. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas observan los restos de vehículos militares rusos en una calle de la ciudad de Bucha, cerca de la capital de Ucrania, Kiev, el 1 de marzo de 2022. (AP Foto/Serhii Nuzhnenko) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Cadetes practican con máscaras antigás durante una clase en un refugio antiaéreo, en el primer día del curso en un instituto militar en Kiev, Ucrania, el 1 de septiembre de 2022. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved