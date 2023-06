AP Explica: Qué hay que saber de la comparecencia de Trump ante una corte federal en Miami

Una caravana de vehículos que acompaña al expresidente Donald Trump llega a la Corte Federal Wilkie D. Ferguson Jr, en Miami, para que responda a la acusación de haber conservado documentos gubernamentales clasificados, el martes 13 de junio de 2023. En la calle, numerosas personas muestran su apoyo al exmandatario. (AP Photo/Marta Lavandier) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.