AP EXPLICA: Este año coinciden el Miércoles de Ceniza y el Día de San Valentín

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Una banda de mariachis espera a que comience una ceremonia de pedido de matrimonio en Lake Hollywood Park en Los Ángeles, el Día de San Valentín, el 14 de febrero de 2022.. (Foto AP /Damian Dovarganes) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Por lo general, las cenizas provienen de las palmas que se usan el Domingo de Ramos, que cae una semana antes de Pascua, según la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos.

Las cenizas se pueden comprar, pero algunas iglesias las hacen quemando las palmas de años anteriores. Por ejemplo, varias parroquias y escuelas de la Arquidiócesis Católica de Chicago planean realizar ceremonias de quema de palmas este año.

Además de las celebraciones seculares cargadas de corazones de dulce y chocolate, el 14 de febrero también es la Fiesta de San Valentín. Pero el Miércoles de Ceniza, con sus requisitos de ayuno y abstinencia, es mucho más significativo y debe tener prioridad, explicó el obispo católico Richard Henning de Providence, Rhode Island, en el periódico oficial de la diócesis. Su predecesor emitió un mensaje similar en 2018.

“El Miércoles de Ceniza es un valor mucho más relevante y merece nuestra devoción total”, dijo. “Pido con todo respeto que mantengamos la importancia particular del Miércoles de Ceniza. Si desea cenar y beber con su pareja, por favor hágalo el martes anterior. El 13 de febrero es Mardi Gras, ‘martes graso’, ¡un día perfecto para darse un banquete y celebrar!”

La historia del Día de San Valentín y del mismo san Valentín es un poco turbia, pero la festividad comenzó como una fiesta litúrgica para un mártir cristiano del siglo III, según Lisa Bitel, profesora de historia y religión en la Universidad del Sur de California.

En The Conversation, su artículo titulado “El ‘verdadero’ san Valentín no fue patrono del amor”, explica que es posible que haya habido más de un san Valentín ejecutado por su fe en el mismo período de tiempo, pero ninguno de ellos parece haber sido un romántico. El énfasis en el amor aparentemente llegó más tarde.

—

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

FUENTE: Associated Press