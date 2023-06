AP Explica: Acusación formal a Trump por caso de documentos clasificados

En esta imagen del 31 de agosto de 2022, se ven páginas de un expediente judicial que presentó el Departamento de Justicia el 30 de agosto de 2022, en respuesta a una solicitud del equipo legal del expresidente Donald Trump para que un árbitro especial revisara los documentos incautados durante el allanamiento del 8 de agosto en Mar-a-Lago. (AP Foto/Jon Elswick, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.