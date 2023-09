Amorío del fiscal general de Texas explica sus actos ilegales, dice testigo

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, a la derecha, escucha las respuestas del testigo Jeff Mateer, a la izquierda, durante el juicio político contra el fiscal general del estado, Ken Paxton, en el Capitolio de Texas, en Austin, el miércoles 6 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved