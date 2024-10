Amenazas electorales persisten cuatro años después de que extremistas asaltaran el Capitolio de EEUU

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Foto tomada durante al asalto al Capitolio estadounidense en Washington el 6 de enero del 2021. (AP foto/John Minchillo)

“No tenemos idea si hay algo sucediendo en chats encriptados”, agregó.

Durante este ciclo electoral, Trump y sus aliados han avivado discursos anti-LGBTQ y antiinmigrantes de una manera que galvaniza a los extremistas, dicen los expertos. Después del 6 de enero, los Proud Boys organizaron protestas contra eventos de drag queens. Más recientemente, Springfield, Ohio, fue abrumada con amenazas de bomba falsas después de que Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, amplificaron rumores xenófobos falsos sobre inmigrantes haitianos en la ciudad.

Todo tipo de teorías de conspiración de extrema derecha se están propagando prácticamente sin control en plataformas convencionales, incluyendo un torrente de mentiras sobre la respuesta del gobierno federal a las tormentas en Carolina del Norte.

Trump y sus aliados a menudo usan sus mítines como plataforma para vomitar racismo y xenofobia, incluido uno el domingo en el Madison Square Garden de Nueva York que se comparó con un mitin pronazi en 1939. La vicepresidenta Kamala Harris dijo que cree que Trump es un fascista después de que su exjefe de gabinete, John Kelly, dijera que el expresidente elogió a Adolf Hitler mientras estaba en el cargo.

Trump fue alcanzado en la oreja por disparos durante uno de los dos intentos de asesinato contra él este año. Ha acusado a los demócratas de fomentar un clima político volátil al acusarlo de ser una amenaza para la democracia.

Beirich dijo que podría ser difícil para las autoridades frenar las amenazas relacionadas con las elecciones “porque puede suceder en todo el país”. Ella y otros expertos temen que los extremistas intenten interrumpir el conteo de votos, posiblemente en estados clave.

“Se siente un poco como la calma antes de la tormenta”, dijo.

Los expertos en extremismo no están solos en sus temores: aproximadamente 4 de cada 10 votantes registrados dicen estar “extremadamente” o “muy” preocupados por los intentos violentos de anular los resultados de las elecciones del próximo mes, según una nueva encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

De los más de 1.500 acusados en el ataque del 6 de enero, más de 200 han sido vinculados a grupos o movimientos extremistas por las autoridades federales, según una revisión de registros judiciales de The Associated Press.

Eso incluye aproximadamente 80 líderes, miembros o asociados de los Proud Boys y más de 30 acusados vinculados a los Oath Keepers. Otros grupos, incluido el movimiento Groyper, han tenido un menor número de seguidores acusados en el tribunal federal.

Hace cuatro años, Trump dijo a los Proud Boys “háganse a un lado y esperen” durante su primer debate contra el demócrata Joe Biden. Los líderes del grupo celebraron el reconocimiento de Trump y se unieron con entusiasmo a la refriega cuando Trump invitó a los seguidores a Washington para su mitin “Stop the Steal”.

Hoy, algunos de los principales líderes de los Proud Boys y Oath Keepers están cumpliendo condenas de prisión de hasta 22 años por tramas violentas para detener la transferencia pacífica del poder.

El encarcelamiento de los líderes nacionales de los grupos dejó un vacío. Para los Proud Boys, fue parcialmente llenado por capítulos locales que se consideran autónomos y tienden a promover ideologías más extremas, dijo Jared Holt, analista de investigación senior en el Instituto para el Diálogo Estratégico, que rastrea el odio en línea.

“Su capacidad organizativa está muy disminuida respecto a donde estaba en 2020”, dijo Holt. “Siempre existe la posibilidad de que, en un período posterior a las elecciones, estos grupos de repente encuentren la motivación para movilizarse y comenzar a aparecer en eventos. Pero han sido bastante dóciles este año”.

Los Oath Keepers, movimiento fundado por Stewart Rhodes, se ha debilitado desde el arresto y encarcelamiento de Rhodes.

“Era su creación, y nadie realmente ha dado un paso al frente para llenar su vacío”, dijo Holt.

Docenas de alborotadores del Capitolio eran seguidores del movimiento antigubernamental Three Percenters o pertenecían a grupos de milicias con nombres como los Gray Ghost Partisan Rangers, los Southern Indiana Patriots y los Patriot Boys of North Texas. La respuesta del gobierno al 6 de enero parece haber puesto un “enorme freno” en las milicias, dijo Beirich.

“No desaparecen”, dijo. “Pueden aparecer en otro lugar, pero tengo que decir: las milicias en el último año o más han estado relativamente inactivas en comparación con épocas anteriores”.

Muchos otros alborotadores del 6 de enero fueron inspirados por QAnon, que se centró en la creencia infundada de que Trump estaba luchando secretamente contra un culto satánico de tráfico sexual de niños controlado por prominentes demócratas y élites de Hollywood. El autodenominado “Chamán de QAnon” sigue siendo una de las figuras más reconocibles del motín.

Mike Rothschild, autor de “The Storm Is Upon Us: How QAnon Became a Movement, Cult, and Conspiracy Theory of Everything”, dijo que el movimiento QAnon ha evolucionado más allá de su extraña red de “acertijos y códigos”.

Twitter, Facebook y YouTube tomaron medidas enérgicas contra QAnon después del 6 de enero, llevando a los creyentes a plataformas como Telegram o Truth Social de Trump. Rothschild dijo que muchos de ellos regresaron a Twitter, ahora llamado X, después de que Elon Musk lo comprara. Él cree que los adeptos de QAnon siguen siendo “extremadamente peligrosos”.

“Han tenido cuatro años para acumular su ira y agravio”, dijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

