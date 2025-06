Ambientalistas buscan frenar creación de centro de detención de migrantes en Everglades de Florida

La demanda fue presentada en nombre del Centro para la Diversidad Biológica, así como de los Amigos de los Everglades, una organización iniciada hace décadas por la autora de "River of Grass" y defensora de los Everglades, Marjory Stoneman Douglas, para combatir el plan original de construir el aeropuerto. Están representados por el bufete de abogados Earthjustice y otros abogados, incluido el hijo del escritor de Florida Carl Hiassen, Scott Hiassen.

"Este sitio es más del 96% humedales, rodeado por la Reserva Nacional Big Cypress, y es hábitat de la pantera de Florida, en riesgo de extinción, y otras especies icónicas", destacó Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades, en un comunicado de prensa. "Este esquema no sólo es cruel, sino que amenaza el ecosistema de los Everglades que los contribuyentes estatales y federales han gastado miles de millones para proteger".

La demanda nombra a varias agencias federales y estatales como las partes demandadas, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) y la División de Manejo de Emergencias de Florida.

El portavoz de DeSantis dijo que se opondrán a la demanda en la corte.

"El gobernador Ron DeSantis ha insistido en que Florida será un multiplicador de fuerza para la aplicación de la ley de inmigración federal, y esta instalación es una operación de preparación necesaria para deportaciones masivas ubicada en un aeropuerto preexistente que no tendrá impacto en el entorno circundante", dijo el portavoz Bryan Griffin en un correo electrónico. "Esperamos litigar este caso".

Se planea una protesta encabezada por indígenas norteamericanos que consideran la tierra sagrada cerca del sitio el sábado. Quedan 15 aldeas tribales tradicionales de los Miccosukee y Seminole en Big Cypress, así como terrenos ceremoniales y de entierro y otros sitios de reunión.

___

Anderson reportó desde St. Petersburg, Florida. Kate Payne es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas de poca cobertura.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press