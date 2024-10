Amazon y Google invierten en energía nuclear limpia para alimentar sus centros de datos

El logotipo de Google, izquierda, se muestra en las oficinas generales de la empresa en Mountain View, California, el 19 de julio de 2016, mientras que el logotipo de Amazon aparece en el muro exterior del centro de despacho de pedidos OXR1 de la compañía en Oxnard, California, el 21 de agosto de 2024. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.