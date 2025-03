Aliados siguen ejemplo de Trump con ataques a Zelenskyy y dejan entrever que tal vez deba renunciar

Sin embargo, no ofrecieron muchas propuestas sobre lo que Zelenskyy y Ucrania podrían hacer después de su reunión del viernes en el Despacho Oval, donde Trump y el vicepresidente JD Vance lo fustigaron antes de cancelar la firma de un acuerdo económico entre Washington y Kiev. La disputa plantea dudas sobre el futuro de esa relación, así como las perspectivas para poner fin a un conflicto que comenzó en febrero de 2022.

“Churchill fue un hombre para un momento, pero luego no pudo llevar a Inglaterra a la siguiente fase”, dijo Waltz. “Y no está claro si el presidente Zelenskyy, particularmente después de lo que vimos el viernes, está listo para llevar a Ucrania a un final de esta guerra y negociar y hacer concesiones”.

Waltz dijo que un final negociado de la guerra involucraría concesiones territoriales de Ucrania, además de “concesiones rusas sobre garantías de seguridad”, pero no ofreció más detalles sobre lo que Moscú tendría que hacer.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, reiteró la insinuación de que Zelenskyy tal vez deba apartarse.

“O bien necesita volver a la razón y regresar a la mesa con gratitud, o tal vez alguien más deba estar al frente del país para hacerlo”, declaró Johnson. “Quiero decir, eso depende de los ucranianos. Pero sí puedo decir que estamos reafirmando la paz a través de la fuerza”.

La directora de inteligencia nacional de Trump, Tulsi Gabbard, dijo que la tensa reunión ha provocado “un gran bache en la relación” y cuestionó a Zelenskyy por declarar posteriormente a Fox News que no creía que hubiera hecho algo malo.

“Va a tener que haber una reconstrucción de cualquier tipo de interés en negociaciones de buena fe, creo, antes de que el presidente Trump esté dispuesto a participar nuevamente en esto”, dijo.

La campaña coordinada de presión desde Washington se desarrolló mientras Zelenskyy y mandatarios europeos se adaptaban a la reestructuración de política exterior del gobierno de Trump. El primer ministro británico Keir Starmer dijo que el Reino Unido utilizaría 1.600 millones de libras (2.000 millones de dólares) en financiamiento de exportación para suministrar a Ucrania 5.000 misiles antiaéreos.

Zelenskyy ha encontrado poco apoyo de los legisladores republicanos después de su reunión en el Despacho Oval. Pero la senadora por Alaska, Lisa Murkowski, una de las pocas legisladoras republicanas que se ha mostrado dispuestas a distanciarse públicamente de Trump, criticó la postura del presidente hacia los ucranianos.

“Sé que la política exterior no es para los débiles, pero en este momento, me enferma ver cómo el gobierno parece estar alejándose de nuestros aliados y abrazando a Putin, una amenaza para la democracia y los valores de Estados Unidos en todo el mundo”, escribió Murkowski en la red social X.

El senador republicano James Lankford dijo que era inapropiado que los senadores le pidieran a Zelenskyy que deje su cargo y predijo que hacerlo “sumiría a Ucrania en el caos en este momento”.

Otros fueron más abiertos en su apoyo a Zelenskyy.

“Millones de estadounidenses están avergonzados”, dijo el senador independiente Bernie Sanders.

“Nuestro trabajo es defender la tradición de 250 años que tenemos de ser el líder democrático del mundo, no darle la espalda a un país en dificultades que trata de hacer lo correcto”, declaró Sanders.

Waltz apareció en “State of the Union” de CNN, Johnson, Sanders y Lankford en “Meet the Press” de NBC, y Gabbard habló en “Fox News Sunday”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press