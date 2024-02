Algunos republicanos expresan dudas ante fallo de Alabama sobre la FIV. Demócratas ven oportunidad

Compartir en:









“Tenemos que hablar de asegurarnos de que no quitamos a las mujeres el derecho a la fecundación in vitro, a las mujeres que están en edad fértil y quieren dar a luz a niños”, dijo la representante republicana Nancy Mace, que esta semana estaba haciendo campaña en favor del expresidente Donald Trump en Carolina del Sur. Y añadió: “Trabajaré muy duro para asegurarme de que eso no ocurra”.

Los demócratas y los grupos de interés de tendencia izquierdista han apostado por el derecho al aborto como un gran motivador para los votantes en las próximas elecciones presidenciales y la lucha por el control del Congreso. Creen que la interrupción del embarazo puede ser un tema ganador a medida que se amplía el debate para incluir las crecientes preocupaciones sobre la atención a los abortos espontáneos, el acceso a la medicación, el acceso a la atención de emergencia, y ahora los tratamientos por medio de la FIV.

El Partido Republicano ha tenido dificultades para hablar del tema, mientras que los defensores del derecho al aborto han ganado elecciones incluso en estados de tendencia conservadora. Grupos de defensa de los derechos reproductivos compararon el jueves el fallo de Alabama con el impacto de la decisión Dobbs de la Corte Suprema, que revocó el fallo del caso Roe vs. Wade y anuló el derecho al aborto garantizado a nivel federal.

“Esto ha tocado una fibra sensible de una manera que no había visto desde Dobbs”, indicó Mini Timmaraju, directora de Libertad Reproductiva para Todos, un grupo que aboga por el derecho al aborto. “Y es porque la gente no creía que esto pudiera ocurrir, pero está ocurriendo”.

Biden emitió un comunicado el jueves en el que calificaba la decisión de Alabama de ser “resultado directo de la anulación del fallo Roe vs. Wade”. Y la vicepresidenta Kamala Harris acusó a los republicanos de hipocresía.

“Por un lado, los que propugnan (por no abortar) dicen que un individuo no tiene derecho a interrumpir un embarazo no deseado y, por otro, el individuo no tiene derecho a fundar una familia”, dijo ante una audiencia en Grand Rapids, Michigan, parte de su gira “Lucha por las libertades reproductivas”.

La Corte Suprema de Alabama, integrada totalmente por republicanos, dictaminó el miércoles que los embriones congelados creados mediante la FIV se consideran niños según la legislación estatal, lo que podría exponer a familias y clínicas a enfrentar cargos penales o daños punitivos. En respuesta, el mayor hospital del estado y al menos otros dos centros suspendieron los tratamientos con FIV y se apresuraron a evaluar el impacto del fallo. Trump no se pronunció públicamente sobre el fallo, y su equipo de campaña no respondió de momento a una petición de comentarios. El exmandatario —que encabeza las preferencias en las primarias republicanas— se ha resistido durante meses a las peticiones de los grupos opuestos al aborto para que respalde una prohibición del mismo a nivel nacional, ya que dice que hacerlo sería impopular entre el público en general. El equipo de campaña de Biden y los defensores del derecho al aborto aprovecharon la semana pasada una noticia de que Trump había dejado entrever en privado que apoyaría una prohibición del aborto después de las 16 semanas de gestación. Nikki Haley, exembajadora estadounidense ante la ONU y la última rival de peso que enfrenta Trump en las primarias, respaldó a la Corte Suprema de Alabama en una entrevista el miércoles con NBC News, diciendo que “los embriones, para mí, son bebés”. Al día siguiente le dijo a CNN que no quería cerrar los tratamientos con FIV y que “Alabama tiene que dar marcha atrás y examinar la ley”. “En primer lugar, quieres asegurarte de que los embriones estén protegidos y sean respetados de la forma en que se supone que deben serlo”, dijo Haley. “En segundo lugar, quieres asegurarte de que los padres tengan el derecho a tomar esas decisiones con su médico a medida que avanzan en lo que van a hacer”. El gobernador de Nueva Hampshire, el republicano Chris Sununu, calificó el fallo de “aterrador” durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores de POLITICO el jueves. El republicano Tim Melson, senador del estado de Alabama, dijo que tiene la intención de presentar una ley para proteger los servicios de FIV en el estado. Pero otros republicanos respaldaron el fallo del tribunal de Alabama y dejaron entrever que animarían a las mujeres a no recurrir a la FIV. Catalina Stubbe, directora nacional de Moms for Liberty —una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los padres en el ámbito educativo y se ha enfocado en los debates sobre la raza y la identidad LGBTQ en las escuelas—, dijo que sentía empatía con las mujeres que quieren ser madres biológicas a través de la FIV, pero que consideraba que en lugar de ello deberían adoptar. “Hay muchas otras opciones que las madres pueden tener en cuenta en lugar de la fecundación in vitro”, dijo Stubbe, que subrayó que estaba expresando su postura y no la de su grupo. “Es triste crear una vida sólo para acabar como un experimento para un laboratorio”. La FIV es un proceso habitual mediante el cual las personas intentan quedar embarazadas, especialmente las parejas con problemas para concebir, las parejas LGBTQ y las personas que intentan evitar transmitirle a sus hijos enfermedades genéticas terminales o un alto riesgo de padecer cáncer. Cada año nacen unos 84.000 bebés por medio de este sistema, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La legislación y las sentencias judiciales que definen que la vida comienza en el momento de la fecundación o que otorgan derechos legales a los embriones podrían limitar partes del proceso de fecundación in vitro, incluida la extracción de embriones que no logran implantarse en el útero o la eliminación de embriones no utilizados. Los médicos especialistas en fertilidad han hecho sonar las alarmas sobre los riesgos de perder el acceso a la FIV desde que se anuló el fallo del caso Roe vs. Wade: muchas pacientes trasladaron a toda prisa embriones congelados a estados con leyes de aborto más permisivas, un proceso que conlleva un aumento en el costo, la complejidad y el riesgo de que los embriones se dañen. La senadora demócrata Tammy Duckworth, que ha concebido dos hijas mediante la FIV, instó al Congreso a aprobar un proyecto de ley presentado el mes pasado con el objetivo de proteger el acceso a esta fertilización externa. El Comité Demócrata de Campañas Legislativas alentó a los habitantes de Alabama a votar por la candidata demócrata Marilyn Lands en las elecciones especiales del mes próximo para un escaño legislativo estatal. “Esto podría ser un factor determinante con respecto a quién es elegido presidente y podría tener un gran impacto en la elección de los miembros del Congreso”, declaró Kathleen Sebelius, exgobernadora demócrata de Kansas y secretaria de Salud de Estados Unidos. En la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora efectuada el jueves, Lala Mooney de Charles Town, Virginia Occidental, dijo estar “absolutamente” de acuerdo con el fallo de Alabama. “Los embriones son un niño en potencia”, dijo Mooney, cuyo hijo es Alex Mooney, republicano de la Cámara de Representantes. “Y en el momento en que son fecundados, creo que se convierten en seres humanos”. Pero Pat Parsley, una mujer de 76 años de Georgetown, Carolina del Sur, que aguardaba para escuchar a Haley en un acto de campaña el jueves por la tarde, dijo que quiere que la exgobernadora de Carolina del Sur gane la nominación republicana, pero condenó el fallo de Alabama. “Creo que eso realmente da mucho miedo. Es aterrador para las mujeres. Es aterrador para las familias”, dijo Parsley, que también señaló que cree que el aborto debería ser una decisión de las mujeres. “Me alegro de no ser una mujer joven ahora mismo. Odio decir eso. Me refiero a lo que afrontan las mujeres jóvenes: Hemos retrocedido”. ___ Fernando reportó desde Chicago. Los periodistas de The Associated Press Adriana Gómez Licón, Colleen Long, Michelle L. Price, Amanda Seitz y Ali Swenson contribuyeron a este despacho. ___ The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. La AP es la única responsable de todo el contenido. FUENTE: Associated Press

